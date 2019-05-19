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İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen

Anne-babalarını muhtarlık seçimi için memlekete götüren çoğu AK Partili yaklaşık 150 bin İstanbullu 23 Haziran'da sandığa gidecek
 19 Mayıs 2019 07:00
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İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimlerini kazanmak için kılı kırk yaran bir çalışma yürütüyor. 31 Mart'ta yapılan hatalardan yola çıkan AK Parti yönetimi, seçimi yönetecek ekipten, sandığa gitmeyen seçmene, küskün partililerden, parti politikalarına aykırı olan söylemlere kadar her konuda tedbirini aldı.

AK Parti, ilk aşamada çalışmalara İstanbul'daki seçim karargahına deneyimli isimleri getirerek başladı. Ayrıca her seçim döneminde oluşturulan strateji ekibine de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği belirtildi. Erdoğan'ın başkanlığındaki strateji ekibi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Ali İhsan Yavuz ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor. Seçim kampanyasındaki söylemler ve izlenecek strateji, sahada yapılan gözlemler de dikkate alınarak, bu ekip tarafından belirleniyor.

VEFA BULUŞMALARI

31 Mart seçimlerinde herhangi bir sebeple sandığa gitmeyen seçmenin ikna edilmesi için AK Parti'nin kuruluşundan bu yana İstanbul'da görev yapmış teşkilat yöneticileri de devreye sokuluyor. Bu amaçla, İstanbul milletvekilleri ve parti yönetimi 'Vefa buluşmaları' adı altında eski partililerle bir araya gelmeye başladı.

İstanbul'daki partilileri çok yakından tanıyan Erol Kaya, Aziz Babuşçu ve Mustafa Ataş gibi isimlerin katıldığı bu toplantılarda, teşkilatlarda emeği geçmiş ama şu anda aktif görevi bulunmayanları da sürece dahil ederek, seçim çalışmalarına katılmalarını isteniyor.

'SÖYLEM BİRLİĞİ' UYARISI

31 Mart seçim kampanyası sırasında 'söylem birliği' konusunda da sıkıntı yaşayan AK Parti, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net uyarısı ile daha dikkatli bir yol izliyor.

Özellikle YSK kararı ile ilgili tartışmalarda partiyi zor duruma düşürecek söylemlerden uzak durulmasını isteyen Erdoğan'ın "Farklı açıklamalar partimize zarar veriyor. Özellikle sosyal medyada bu farklı görüşleri başka yerlere çekenler var. Dikkatli olmalıyız. Uyarımıza rağmen, bu konuda farklı davranan olursa gereğini yaparız" dediği belirtildi.

ANNE-BABALARINI GÖTÜRDÜLER

AK Parti milletvekillerinin ve teşkilatlarının çalışmaları sırasında, sandığa gitmeyenler seçmenlerle ilgili ilginç bir tespit de yapıldı.

AK Parti kurmayları, "Muhtar adaylarının yoğun baskısı nedeniyle zaten binlerce kişi seçmen kütüğünü İstanbul'dan taşımıştı. Bir de bizzat kendi seçmenimiz olduğunu bildiğimiz ama sandığa gitmediğini tespit ettiğimiz isimlerle yaptığımız temaslarda, bize anne veya babasını muhtarlık seçiminde oy kullanması için köye götürdüğünü söyleyenler oldu. Yani kendisi İstanbul'da seçmen görünüyor, ama anne-babası memleketinde kayıtlı. Yaşlı anne babası yalnız gitmesin diye onlara refakat ettiğini, bu nedenle İstanbul'da oy kullanamadığını söyleyen çok seçmen tespit ettik" dedi.

AK Parti kaynakları, İstanbul'da çocuklarının yanında yaşayan yaşlı anne-babalarını seçimler için memlekete götüren 100-150 bin civarında İstanbullu seçmen olduğunu tahmin ettiklerini, bu seçmenlerin 23 Haziran'da sandığa gitmelerini beklediklerini dile getirdi.

900 BİNİ, BİLİNÇLİ SANDIĞA GİTMEDİ

AK Parti kurmayları, İstanbul'da 1,7 milyonun üzerinde sandığa gitmeyen seçmen üzerinde yapılan analizlerde, bu seçmenlerin 900 bine yakınının 'bilinçli olarak' oy kullanmadığını gördüklerini söylüyor.

AK Parti kaynakları, bu durumdaki kişilerin 'Belediye başkanına veya milletvekilline kızgınlık, hizmetleri yeterli bulmama, parti politikalarına yönelik tepkiler ve ekonomi-hayat pahalılığı' gibi nedenlerle sandığa gitmediklerini dile getirdi.

KARADENİZLİ SEÇMEN ETKİSİ

AK Parti'de İstanbul'daki 'Karadenizliler' üzerinde de ilginç bir analiz yapıldı. Önceki seçimlerde genellikle Karadenizli seçmenin tercihini AK Parti'den yana yaptığını belirten parti kurmayları, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu olması sebebiyle, bu defa farklı davrandıklarını söylüyor.

AK Parti kaynakları "Karadenizli seçmen ilçelerde bizi yine desteklemiş. Ama büyükşehir oylarında farklı davranmış. İlçede 'Reise, büyükşehirde İmamoğlu'na' düşüncesi ile hareket edilmiş görünüyor. Bizim tahminlerimize göre 200 bin civarında Karadenizli seçmen böyle oy kullanmış" değerlendirmesini yaptı.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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