Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti

Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimlerinin temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu defa sanat ve spor camiasından çok sayıda isimle iftarda buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla bir araya geleceği iftar programının önümüzdeki hafta sonu Tarabya Huber Köşkü'nde düzenlenmesi planlanıyor. İftar ile ilgili son düzenlemelerin yapılmasının ardından bu hafta içinde sanatçılara davetiyeler gönderilmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce, "Truva Sonatı" konserini izlediği Fazıl Say'ın da davetliler arasında yer alacağı öğrenildi. Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmesi nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında "Cumhurbaşkanı olarak ülkemizi başarı ile temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duydum. Ancak malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük linç kampanyası başlattı. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese, edebe, ahlaka ve vicdana asla sığmayacak laflar ettiler" demişti.

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının alınmasının ardından sosyal medyada CHP adayını destekleyen paylaşımlarıyla dikkat çeken sanatçıların bir kısmına da davet gönderileceği öğrenildi. Erdoğan, iftar sonrası sanatçılar ile bire bir sohbet ederken; programda yapacağı konuşmada konuyla ilgili de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

82 MİLYONU SEVMEYE MECBURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Dolmabahçe'de gençlerle sohbetinde 82 milyonu kucaklayıcı tavrını sürdürerek, "Hepsi benim vatandaşım, kardeşim, hepsini sevmeye mecburum" dedi.

Damla Peker