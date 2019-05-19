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Eroine pul biberli kamufle

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir kamyonda yaptığı aramada tekstil kolileri içerinde saklanmış ve köpeğin koku almaması için pul biber ile kamufle edilmiş 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi
 19 Mayıs 2019 08:22
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Eroine pul biberli kamufle

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada; Narkotik Madde Arama Köpeği'nin koku almasını engellenmek için atık tekstil kolileri içerisine zulalanmış ve pul biber ile kamufle edilmiş 260 paket halinde toplam 132 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili M.O. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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