PTT 58 bin kişiyi işe alacak

2019 PTT'nin e-tanzim satış yoluyla halka daha da yaklaştığı bir yıl oldu. Vatandaş sebze ve meyveyi PTT'nin online alışveriş merkezinden aldı. www.ePttAVM.com'un bilinirliği önemli ölçüde arttı. Geçtiğimiz günlerde 7'nci yılını kutlayan www.ePttAVM.com'un 2018'de 3 kat büyüdüğünü söyleyen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AVM'nin 2.6 milyonu aşkın kayıtlı üyesi olduğunu belirtiyor.

Bozgeyik PTT'nin tüm işlerini küresel büyüme alanı olarak gördüklerini belirterek, "Dünya markası olma vizyonumuz çerçevesinde hizmetlerimizi dışarıya taşıyacağız" diyor.

2018 PTT için nasıl bir yıl oldu?

Yakın geçmişte başlattığımız yenilenme atılımıyla PTT, ülke ekonomisine katkıda bulunan, iştirakleriyle farklı sektörlerde atılımlar yapan, yurt içinde üstlendiği misyonla gidilmeyen yere giden, yurtdışında ise Dünya Posta Birliği'ni yöneten ve dünya posta sektörüne liderlik eden büyük bir holding haline geldi. 2018 yılını karla kapattık.

2019'a dair beklentileriniz nasıl?

2019'da hızla gelişen e-ticaretteki payımızı arttırmak istiyoruz. Bu amaçla piyasadaki önde gelen e-ticaret firmalarıyla anlaşmalar yapıyor, sektördeki varlığımızı güçlendiriyoruz. Yurt dışındaki posta birlikleriyle de güçlü iş birlikleri kuruyoruz. 2019'da da, coğrafi bakımdan yakın Gürcistan, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerle görüşmelere devam ederek e-ticaret işlemlerinde artış hedefliyoruz.

Öte yandan; ülkemizde ihracat yapan firma sayısını artırmak için www.ePttAVM.com çevrimiçi alışveriş platformuna www.PttTRade.com e-ihracat platformunu da ekledik. Bu yıl bu platformumuza ücretli üyelikler almaya başlamayı öngörüyoruz.

Pttmatik'lerin sayısı artacak mı?

Halihazırda 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını yılsonuna kadar 5 bin adede yükseltmeyi hedefliyoruz. Pttmatik'lerin yalnızca sayısını değil kullanımını da artırmak istediğimiz için bankalarla anlaşmalar imzalamaya başladık: Ortak ATM projesi kapsamında, 2019 yıl sonuna kadar 5 milyon adet diğer banka müşterisi işlemi öngörüyoruz.

"Ticari kaygılarından dolayı hiçbir bankanın yer almadığı 322 yerleşim yerinde sadece PTT işyerleri bulunuyor."

E-ticaretin önemini erken gördük

E-ticaret trafiğinin artması sizin büyümenize nasıl bir katkı sağlıyor?

Biz e-ticaretin posta sektörü ve ekonomideki önemini erken görüp, 2012'de Türkiye'nin ilk üç boyutlu e-ticaret sitesi ePttAVM.com'u hayata geçirmiştik. Milli e-ticaret sitemiz ePttAVM.com, hizmet vermeye başladığı ilk günden beri büyümeye, ürün ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. PTT A.Ş. olarak bütün iş ve işlemlerimize birer küresel büyüme alanı olarak bakıyor, bir dünya markası olma vizyonumuz çerçevesinde hizmetlerimizi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz.

Drone'la ilk teslimatı yaptık

PTT'nin dijital dönüşüm yolculuğu nasıl gidiyor?

Yakın geçmişte dijital dönüşüm sürecimizi başlattık, teknolojiye, AR-GE'ye büyük yatırımlar yaptık. Yüksek öğrenim kurumlarıyla iş birlikleri imzaladık. Postacılık hizmetlerini hızla dijital ortama taşırken, kargo teslimatında Türkiye'de bir ilk olan ve tamamen milli teknolojiyle üretilen Kargomat 7/24'ü uygulamaya aldık, drone'la ilk teslimatı yaparak dünya devleriyle aynı ligde olduğumuzu kanıtladık.

2019'da ise müşterilerimize e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Apostil, e-Bilet hizmetlerini de takdim edeceğiz.

Banka ATM'si yoksa biz varız

Yurt çapında kaç şubeye ulaştınız...Bu sayı yeterli mi?

Ülke genelinde tamamı otomasyona açık 5 bin 82 işyeri ve 42 bin 267 personelle hizmet veriyoruz. Hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 91 yerleşim yerinde sadece Pttmatikler var. Yurdun dört bir yanında varız. Fakat bu sayıyı elbette yeterli görmüyoruz. 100 bin çalışan ve 15 bin iş yerine ulaşmak, dünya genelinde önemli noktalarda irtibat noktaları açmak 2023 hedeflerimiz arasında.

Masrafsız e-ihracat

ready2sale.com e-ihracat platformunu kurdunuz. İşleyiş nasıl burada?

ready2sale.com kapsamında yurtdışından verilen sipariş, ePttAVM'deki tedarikçiler tarafından hazırlanarak e-ihracat merkezimize gönderiliyor, burada yurtdışına gönderime uygun hale getiriliyor, gümrük işlemleri tamamlanıyor ve havayoluna teslim ediliyor. Böylece tedarikçiler PTT güvencesinde ürünlerini kolaylıkla ve masrafsız şekilde yurtdışına gönderebiliyor.

2018 yılında 3 kat büyüdü

ePttAVM.com'da büyüme oranları nasıl?

ePttAVM.com her geçen gün büyüyor. 17 Mayıs'ta 7'nci yaşımızı kutladık. Halihazırda 2,6 milyonu aşkın kayıtlı üyemiz, 11 milyondan fazla ürünümüz ve 7 bine yakın tedarikçimiz bulunuyor. 2018'de bir önceki yıla göre 3 kat büyüdük. Satışın yoğunlaştığı saatlerde ise saniyede 100 lirayı bulan bir işlem hacmi söz konusu

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE