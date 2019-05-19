Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmit-Adapazarı yönü 21 Mayıs'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşaklarında köprü çalışması yapıldığından Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması dolayısıyla otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3 kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sürdürüldüğünden yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer bölümden çift yönlü olarak izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 3-17 kilometrelerin arasındaki üstyapı yenileme ve Çanakkale-Çan yolunun 8-10 kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34 kilometreleri Selimpaşa mevkisindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi altgeçidi yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30 ve 56-58 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Artvin Erzurum Devlet yolu 4-19 kilometreleri arasındaki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sürdürülen sistem montaj çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.