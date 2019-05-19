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Özlem ve hasretin dile geldiği Mani Yolu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Osmanlı döneminde gurbete giden eşlerine özlem ve hasret dizeleri dizen kadınların sözleri Mani Yolunda sergileniyor. Mani Yolunu görmek, manileri okumak için yerli ve yabancı binlerce turistin akın ediyor
 19 Mayıs 2019 09:20
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Özlem ve hasretin dile geldiği Mani Yolu

Tabiat güzelliğiyle Doğu'nun cennete açılan kapısı olarak nitelendirilen eski adıyla Eğin yeni adıyla Kemaliye, özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Kemaliye ilçe merkezinin üst tarafında bulunan Mani Yolu ise kadıların özlem ve hasretini dile getiriyor.

Osmanlı döneminde ilçenin erkeklerinin büyük bir bölümünün İstanbul'a gurbete gitmesi üzerine kadınların özlem ve hasret üzerine yazdığı dizelerin mani olduğu yolda, direklere asılan maniler ilgi görüyor.

Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesinden Ethem Kılıç, Mani Yolu'nu görmek için çok sayıda turistin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kemaliye, eski adı Eğin olduğu zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan özlem, hasret kokan maniler. Osmanlı döneminde ülke genelinde ruhsatlı kasap olarak adlandırılan Eğinli kasaplar bu zaruretten dolayı ülke genelinde kesimler için memleketlerinde yavuklularını, çocuklarını, annelerini, nişanlılarını bırakıp giderlermiş. Uzun soluklu gidişlerinin ardından köylerinde yalnız kalan kadınlar da artlarından maniler yazıp yollarlarmış gurbete. 'Ölür isem örtmeyesiniz yüzümü. Hasretim var yummam gözümü. Kabrime bir pencere koyun ki. Yarim gelirse göreyim yüzünü' diyen kadınlarımız bu manilerle dertlerini, hasretlerini dillendirmişler. Bizde onların torunları olarak manilerimizi ilçemizin üst tarafına direklere astık. Neden bu maniler Eğinlilerin baş tacıdır mantığıyla buraya bir yol yapıldı. Burası Mani Yolu olarak tasarlandı. Manilerin karşısına da bizim kültürel kimliğimiz için çok önemli olan dut ağaçları dikildi. Ve burası çok duygulu Mani yolu oldu. Türkiye'nin her yerinde turistlerimiz gelip bu yolu geziyorlar. "

İhlas Haber Ajansı
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