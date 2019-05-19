İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor
|19 Mayıs 2019 09:30
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