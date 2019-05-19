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Ameliyathane kıyafetli halk oyunları ekibi

Türkiye'de bir ilke imza atan Samandağ Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan halk oyunları ekibi ameliyathane kıyafetleriyle sahneye çıkıp, halk oyunu oynadılar. Tamamı hastanede görevli olan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, güvenlik görevlilerinden oluşan ekibin performansı büyük alkış aldı
 19 Mayıs 2019 09:55
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Ameliyathane kıyafetli halk oyunları ekibi

Bu yıl 10'uncusu düzenlen, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali 9 farklı ülkeden 800 dansçının katılımıyla devam ediyor.

Festivale damga vuran ekip ise Samandağ Devlet Hastanesi halk dansları ekibi oldu. Tamamı hastanede görevli olan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, güvenlik görevlilerinden oluşan 20 kişilik ekip ameliyathane kostümüyle sahneye çıktı.

Hatay yöresine ait oyunları sergileyen ekip izleyicilerden büyük alkış aldı. Samandağ Halk Eğitim Merkezi halk oyunları öğretmeni Nesrin Karasu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ameliyathane kostümüyle sahne alan ilk ekip olduklarını belirten Karasu, "Nisan ayında Samandağ Devlet Hastanesi Başhekimliğinin sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artırmaya yönelik bir proje imza atmak için bize başvuruda bulundular. Başvuru sonucunda 23 Nisan etkinliklerine, sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip kazandırdık. Bu çalışmanın ardından, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'ne bir davet aldık. Hatay yöresine ait oyunları sergiliyoruz. Normalde yöresel kıyafetlerimiz giymemiz gerekirken, Samandağ Devlet Hastanesi çalışanlarının ameliyathane kostümüyle çıkmasını daha uygun gördük. Gösterinin projemize uygun olması için bugünkü gösterimizi ameliyathane kostümleriyle sergiledik. Çok olumlu tepkiler aldık, çok ilgi gördük. Türkiye'de Hatay'da ilk defa böyle bir çalışma gerçekleşti. Bu proje ile sağlık çalışanlarımızın motivasyonunun da çok ciddi anlamda artığını gördük." dedi.

"Güzel tepkiler alıyoruz"

Ekipte yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirten radyoloji teknikeri İnan Keser, "Çok güzel bir etkinlik. Halk oyunlarına normalde de bir sempatimiz vardı. Farkındalık oluşturmak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ekibin kurulmasında katkı sağlayan kişilere teşekkür eden güvenlik görevlisi Cemile Pınar ise, "Güzel tepkiler alıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz, iyi ki buradayız. Festivale güzel bir renk kattığımızı düşünüyorum. Güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Bizim için bir ilkti, daha önce böyle bir tecrübemiz yoktu. Nesrin hanım bizi çok iyi bir şekilde yetiştirdi. Hatay yöremize ait oyunları sergiledik, çok mutluyuz. "dedi.

İhlas Haber Ajansı
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