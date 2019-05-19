Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe: 7 gözaltı
|19 Mayıs 2019 09:59
|Yazdır
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Çınar ilçesinde 7 ayrı adreste ve eklentilerinde icra edilen eş zamanlı arama faaliyeti neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 186 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 179 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 22 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet silah üstü dürbün, 2 adet pala ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
19 Mayıs 2019 10:53
|Eroine pul biberli kamufle
19 Mayıs 2019 08:22
|Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
19 Mayıs 2019 04:18
|Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2019 20:57
|Samsun'da 11 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu
18 Mayıs 2019 18:28
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı
18 Mayıs 2019 16:23
|Ateşe atılan sprey kutusu Tayfun'u bu hale getirdi
18 Mayıs 2019 15:59
|Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
18 Mayıs 2019 15:43
|Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına atmış
18 Mayıs 2019 14:42
|Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma
18 Mayıs 2019 12:34