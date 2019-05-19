1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe: 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
 19 Mayıs 2019 09:59
Yazdır
Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe: 7 gözaltı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Çınar ilçesinde 7 ayrı adreste ve eklentilerinde icra edilen eş zamanlı arama faaliyeti neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 186 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 179 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 22 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet silah üstü dürbün, 2 adet pala ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
19 Mayıs 2019 10:53		 Eroine pul biberli kamufle
19 Mayıs 2019 08:22
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
19 Mayıs 2019 04:18		 Traktörün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2019 20:57
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu
18 Mayıs 2019 18:28		 Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı
18 Mayıs 2019 16:23
Ateşe atılan sprey kutusu Tayfun'u bu hale getirdi
18 Mayıs 2019 15:59		 Araba satacaklar dikkat! Bir mesajla aracından oldu
18 Mayıs 2019 15:43
Borçlu olduğu kişiyi öldürüp dere yatağına atmış
18 Mayıs 2019 14:42		 Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma
18 Mayıs 2019 12:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PTT 58 bin kişiyi işe alacak
Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
Erdoğan: Kanal İstanbul'dan geri adım atmayacağız
'23 Haziran'da kararınızı verirken bize sahip çıkın'
19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asdjkljasdjs 1
aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem 4
65 milyon şu an bizi izliyor 5
gazeteci 1
aralara virgül serpiştirmek 3
Dino Buzzati 3
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 4
İker casillas 1
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 6
Ayak atın atışalım 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam