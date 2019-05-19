1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik direğine Karadeniz usulü çözüm

Trabzon'un Araklı ilçesinde yol ortasında bulunan elektrik direğinin devrilmemesi için yapılan uygulama görenlerin dikkatini çekiyor
 19 Mayıs 2019 10:23
Yazdır
Elektrik direğine Karadeniz usulü çözüm

İlçenin devlet hastanesi arka tarafında yer alan yolda bulunan direğe araba çarpması sonucu devrilmesine ramak kalan ekipler celik halat yardımı ile direği yakınında bulunan bir ağaça bağladılar.

Konuyla ilgili olarak konuşan esnaf Fahrettin Taşkın, "10 gün önce bir araba çarptı, ondan bir hafta geçtikten sonra ikinci bir araba çarptı. Direk düşmek üzereydi yetkilileri aradık zorla geldiler, şimdide görüyorsunuz nasıl bir çözüm bulduklarını, bizlere herhangi bir şey söylenmedi yapılacak mı yapılmayacak mı diye bekliyoruz yapılmasını" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu'da ev ve işyerlerini su bastı
19 Mayıs 2019 10:48		 Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı
19 Mayıs 2019 10:30
Ameliyathane kıyafetli halk oyunları ekibi
19 Mayıs 2019 09:55		 Özlem ve hasretin dile geldiği Mani Yolu
19 Mayıs 2019 09:20
Kara yollarında durum
19 Mayıs 2019 09:14		 PTT 58 bin kişiyi işe alacak
19 Mayıs 2019 08:40
100. yıl kutlamalarına milyonlar katılacak
19 Mayıs 2019 08:10		 Meteoroloji'den sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı-Haritalı
19 Mayıs 2019 06:16
Doğasever işletmeci çınar ağacını yapılara dahil etti
18 Mayıs 2019 22:58		 DEDAŞ ekipleri, katır sırtında arızaya gitti
18 Mayıs 2019 21:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PTT 58 bin kişiyi işe alacak
Erdoğan: Zehra hanıma sorun, ASDEP alımı ne aşamada?
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
Erdoğan: Kanal İstanbul'dan geri adım atmayacağız
'23 Haziran'da kararınızı verirken bize sahip çıkın'
19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İftarda dunyayi yiyip maden suyundan medet ummak 3
çaylakların başlık açamaması 1
İker casillas 1
karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyorlar 5
mbps 2
şehit 1
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 4
eurovision 1
yazarların birbirlerini ağırlamaya doyamamaları 2
kruvasan 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam