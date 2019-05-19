Bolu'da ev ve işyerlerini su bastı
Kentte etkili olan sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınına neden oldu
|19 Mayıs 2019 10:48
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Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Kentte aksam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırdı. Sağanak sonucu dere yataklarındaki su seviyeleri yükseldi. Karamanlı, Boruzanlar, Küpçüler, Aşağı Soku, Yukarı Soku, Karaçayır, Aktaş, Beşkavaklar, Sümer, Yaşamkent ve Sağlık mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile bir yurtta su baskını yaşandı.
Bazı alt geçitler sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçitlerin ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı ev ve iş yerlerinde ise vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyor.
Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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