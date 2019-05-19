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Öğretmenler aldıkları eğitimle hayat kurtaracak

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alan öğretmenler, doğal afetlerde arama kurtarma yapabilecek
 19 Mayıs 2019 11:20
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Öğretmenler aldıkları eğitimle hayat kurtaracak

Kastamonu'da AFAD'dan eğitim alan öğretmenler, doğal afetlerde hayat kurtarabilecek.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında, 24 öğretmene teorik eğitimin yanı sıra enkazda arama kurtarma, 5 ve 20 metre yüksekliğindeki iki ayrı kayadan iple iniş eğitimi verildi.

Kayadan iple inen, dağda arama yapan, enkazda arama kurtarma eğitimi alan öğretmenler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeler ile arama kurtarma malzemeleri hakkında da bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Serhat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde müdürlüklerine bağlı arama kurtarma birlikleri oluşturulduğunu söyledi.

Öğretmenlere önce seminer verdiklerini belirten Güven, "Seminerin ardından gönüllü olan 24 öğretmenimiz seçildi. İlk etapta bu öğretmenlere 32 saatlik teorik eğitim verdik. Bunlar genel afet, yangın, kurtarma eğitimleri oldu." dedi.

- İhtiyaç duyulduğunda AFAD ekiplerine de yardım edecekler

Öğretmenlerin bu eğitimleri almasının çok önemli olduğunu dile getiren Güven, şöyle konuştu:

"Okullarımızda yaşanacak herhangi bir deprem veya afet durumunda ilk müdahaleyi yapmaları için öğretmenleri yetiştiriyoruz. Aldıkları eğitimlerle öğretmenlerimiz belki de hayat kurtaracak. Okullarımızda çok sayıda öğrenci bulunuyor. Bu okullarda görev yapan öğretmenler arasında bu eğitimi almış olanların bulunması önemli. Temel faaliyet alanları okullarımız olacak ama ihtiyaç duyulduğunda AFAD ekiplerimize de yardım edecekler. Eğitimlerimiz bu çerçevede düzenleniyor."

Arama kurtarma, bu faaliyetlerde kullanılacak alet ve edevat kullanımı, tahliye, dağcılık, çadır kurma hakkında bilgiler verilen öğretmenlerin daha sonra Ankara'da geniş çaplı eğitim alacağını anlatan Güven, bu eğitimleri ilçelere de yayacaklarını kaydetti.

AFAD arama kurtarma teknisyeni Atila Temürlü ise eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.

Öğretmenlere, enkaz üzerinde arama, güvenlik önemleri alma, sesli ve görüntülü arama konularında da bilgiler verdiklerini belirten Temürlü, "Pratikte ise enkazdan kazazede kurtarma eğitimlerini uygulamalı yapıyoruz. Enkaza canlı bir yaralı yerleştirdik. Öğretmenlerimiz aldığı eğitimleri enkazda yaptıkları tatbikatta uygulama fırsatı buldu. Bu eğitim gerçeğine çok yakındı." dedi.

Öğretmenlerden Sayit Kırcı da eğitimlerin başarılı geçtiğini kaydederek, "Ülkemizin doğal afet bölgesi olmasından dolayı böyle bir kurs düzenlendi. Bizler de bu kurslara katıldık. Aldığımız eğitimle ilgili inşallah bizlere ihtiyaç duyulmaz ancak ihtiyaç duyulduğunda seve seve gönüllüyüz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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