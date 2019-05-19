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CHP İstanbul kampanyasını başlatıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü düzenleyeceği toplantı ile seçim kampanyasını başlatacak
 19 Mayıs 2019 11:25
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CHP İstanbul kampanyasını başlatıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü düzenleyeceği toplantı ile seçim kampanyasını başlatacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre CHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinin hazırlıklarını sürdürüyor.

"Ekrem İmamoğlu CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun adayı" söylemiyle yola çıkması beklenen CHP'de kampanyanın çarşamba günü başlatılması planlanıyor.

İmamoğlu'nun projelerinin anlatılacağı toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra partinin büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılması ve toplantıda İYİ Parti yetkililerinin de bulunması bekleniyor.

Kampanyada "Her şey çok güzel olacak" sloganının yanı sıra farklı sloganlar da kullanılacak.

Kampanya, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde yürütülecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu dönemde sık sık İstanbul'a giderek sivil toplum kuruluşlarıyla ve hemşehri dernekleriyle bir araya gelecek.

- "Asla çatışmayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü kampanya döneminin başlatılacağı toplantıda seçim sloganı, görseller, seçim müziği gibi kampanya detaylarının da kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

"Kampanya döneminde biz halka sadece gerçekleri aktaracağız." diyen Torun, "Asla çatışmayacağız. Biz İstanbul'u yöneteceğiz. Ekrem Bey 16 milyon İstanbulluya hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Gasbedilmiş bir seçimle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bugün askeri rejimlerde, darbe süreçlerinde dahi yaşanmamış bir süreci yaşıyoruz. Bu, ne 50'lerde ne 60'larda ne 70'lerde ne 80'lerde yaşanmış bir süreç. Türkiye şu anda gasbedilmiş, YSK tarafından çalınmış bir seçimle karşı karşıya. Biz bu kampanya döneminde haklılığımızı ortaya koyacağız. Kazanılmış bir seçimin elimizden niye alındığını anlatacağız. Bunun yanı sıra İstanbul'u nasıl yöneteceğimizi, daha 20 günlük süre içerisinde bile vatandaşımızın aile ekonomisine nasıl katkıda bulunduğumuzu anlatacağız."
Anadolu Ajansı
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