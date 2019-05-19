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Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 19 Mayıs 2019 11:29
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Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesinin 39,29 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 09.44'te meydana geldi.

3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Middilli Adası, büyüklüğünü ise 3,7 olarak açıkladı.
DHA
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