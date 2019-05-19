1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lazer silahına hava savunma görevi

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları lazer silah çalışmalarını Hava Savunma Lazer Sistemi'ne dönüştürecek
 19 Mayıs 2019 11:35
Yazdır
Lazer silahına hava savunma görevi

Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları lazer silah çalışmalarını Hava Savunma Lazer Sistemi'ne dönüştürmek için güçlerini birleştirdi.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum, Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı proje geliştirdi. Projenin TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.

Dünyada lazer sistemlerine yönelik çalışmalar üç kategoride yürütülüyor. Mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı başta olmak üzere her türlü patlayıcı ve şüpheli madde imha sistemlerine yönelik olarak zırhlı insanlı araç veya insansız kara aracı üzerine entegre 1-3 kW gücünde çalışmalar bulunuyor.

Drone imha sistemleri için mobil veya sabit platformlara entegre 2-5 kW gücünde çözümler geliştiriliyor.

Hava savunma sistemleri kapsamında ise genellikle insansız C-RAM/top, havan ve roketlere karşı, sabit veya mobil sistemlere entegre, 20-100 kW gücünde çözümler üzerinde çalışılıyor.

Proje kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen Yüksek Güçlü Lazer (YGL) Projesi çıktısı 20 kW (4x5 kW) lazer kaynağı, adaptif odaklayıcı ve hedef takip sistemi, konsorsiyum vasıtasıyla gemi ve kara platformlarına sistem olarak adapte edilecek ve top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi geliştirilecek.

Havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roket tehdidinin bertaraf edilmesinde son dönemde en etkin çözüm olarak lazer sistemler öne çıkıyor. Özellikle son 10 yılda lazer sistemlerinin bazı zafiyetleri (hedef takibi, güç ve odaklama ve benzeri) giderilerek hava tehdidine yönelik bir seçenek oluşturuldu.

Gelişmiş teknoloji ve savunma sanayisine sahip ülkeler lazer sistemleri çalışmalarına ağırlık veriyor.

- Hassas takip ve imha yeteneği

Hava Savunma Lazer Sistemi, füze ve namlulu hava sistemlerinin maliyet etkin veya etkili olmadığı tehditlere karşı yüksek güçlü lazer rezanatörü (20-60 kW), yüksek lazer gücünü odaklayabilecek adaftif lazer teleskopu, hedef takip sistemi, komuta kontrol sistemi ve alt sistemler gibi bileşenlerden oluşacak. Sistem, mevcut kara ve deniz platformlarına entegre şekilde çalışacak.

Sistem, havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roket tehdidine karşı hedefe gerekli hassasiyette yönlenecek, takip edecek ve uygun menzilde (hedef 3 kilometre) angaje olarak hedefi imha edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri hava savunma birlikleri ve muharip gemiler için ortaya konulacak çözümler, MİLGEM ve envanterdeki muharip gemiler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin kritik tesis, üs ve limanları, sivil tesis ve kritik yapılar ile sınır bölgelerinde kullanılacak.

- Kapsamlı iş bölümü

Hava Savunma Lazer Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nde her türlü lazer silah sisteminin lazer kaynakları (20-60 kW) mevcut olan yatırım kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi açısından ERMAKSAN tarafından üretilecek.

Hedef takip sistemi, kara ve deniz platformlarına entegrasyon ve sistem ana entegrasyonu ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yapılacak.

TÜBİTAK BİLGEM'in Ar-Ge desteği devam ederken, Gebze Teknik Üniversitesi de akademik danışmanlık desteği sağlayacak.

Projenin askeri konsept danışmanlığını ise SAVER AŞ yapacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlardan Mavi Balina ve Momo uyarısı
19 Mayıs 2019 10:32		 5G'ye geçildiğinde ne olacak?
19 Mayıs 2019 09:15
Instagram o uygulamayı kapatıyor
18 Mayıs 2019 22:53		 Google sesleri yabancı dile çevirecek
18 Mayıs 2019 16:36
Sanayi Bakan Yardımısı: Türkiye favori ülkelerden bir tanesi
17 Mayıs 2019 12:47		 Ateş sınır görevine hazır
16 Mayıs 2019 15:39
Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt türü
15 Mayıs 2019 14:06		 e-Haciz tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor
14 Mayıs 2019 17:17
Anneler Günü'nünde en çok bu hediye alındı
14 Mayıs 2019 13:26		 'Yerli Kara Şahin' helikopterinin motoru teslim edildi
14 Mayıs 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PTT 58 bin kişiyi işe alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
'23 Haziran'da kararınızı verirken bize sahip çıkın'
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Erdoğan: Kanal İstanbul'dan geri adım atmayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binali Yıldırım 2
kaybettikten sonra kıymet bilmek 3
Mario Balotelli 1
Ayak atın atışalım 1
yatak 3
10 kişiye mesaj gönder 2
galatasaray'ın oyuncularını sansürlemesi 1
asdjkljasdjs 1
challenge 2
çaylakların başlık açamaması 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam