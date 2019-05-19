Görevlisi olmayan manavda dürüstlüğü öğreniyorlar
|19 Mayıs 2019 11:38
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Ordu'nun İkizce ilçesindeki bir okulda hayata geçirilen "Dürüst Manav Projesi" ile öğrenciler, görevlisi olmayan manavdan kumbaraya para atarak alışveriş yapıyor.
İkizce İlkokulunda öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, okul içinde görevlisi olmayan "Dürüst Manav" kuruldu.
Ürünlerin üzerinde yazan ücreti, manavdaki kumbaraya atarak alışveriş yapan öğrencilere hem dürüstlük hem de sağlıklı beslenme aşılanıyor.
İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin başlamasıyla öğrencilerin hem daha sağlıklı beslenmeye başladığını hem de görevlisi bulunmayan manavdan kumbaraya attıkları paralarla alışveriş yaparak sorumluluk kazandıklarını söyledi.
Projeyi çok önemsediklerini belirten Yerlikaya, bu ve benzeri projelere her zaman destek olacaklarını aktardı.
Yerlikaya, "Proje uygulamaya geçtikten sonra okulun kantininde kek, çikolata gibi birçok ürünün satışı oldukça azalmış. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Değerler eğitimlerine yönelik faaliyetlerin devam edeceğine inanıyorum. Bu çalışmanın ilçemizdeki tüm okullarda yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
- "Kantinimizde artık sadece bisküvi ve su satışı yapılıyor"
Okul müdürü Mustafa Coşkan ise Dürüst Manav Projesi ile öğrencilerin daha sağlıklı besinlere kavuştuğunu kaydederek, "Kantinimizde artık sadece bisküvi ve su satışı yapılıyor. Geriye kalan tüm satış, çocukların başlarında biri olmadan buradaki meyveler üzerinden gerçekleşiyor. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
4. sınıf öğrencisi Zeren Çınkıl da uygulamadan mutlu olduklarını ve daha sağlıklı beslendiklerini dile getirerek, "Artık fazla abur cubur ürünler tüketilmiyor. Ben ve arkadaşlarım kumbaraya para atıp alışverişimizi kendimiz gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Furkan Çelik ise kumbaraya para atıp meyve aldıklarını, bu sayede sağlıklı beslendiklerini belirterek, "Ben arkadaşlarıma buradan gıda almalarını tavsiye ederim. Çünkü sağlıklı beslenmeleri gerekir. Hepimiz mutluyuz, çünkü sağlıklı besleniyoruz. Dürüst Manav'da havuç, elma, armut, muz var ve bunlar çok sağlıklı." diye konuştu.
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