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2 gün ormanda arandı, bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Bursa'da kendisinden 3 gündür haber alınamayınca 200 kişilik arama kurtarma ekibinin 48 saat boyunca ormanda aradığı adam cezaevinden çıkınca herkesi şok etti. Şahsın hırsızlık suçundan devam eden davası yüzünden tutuklandığı anlaşıldı
 19 Mayıs 2019 12:11
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2 gün ormanda arandı, bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Kayapa köyünde yalnız yaşayan İbrahim Ç.'yi 3 gündür köyde ve evinde göremeyen komşuları hayatından endişe edip aramaya çıktı. Son olarak evinden ağaç kesmeye diye çıkan İbrahim Ç.'nin kazağı da köye 350 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İbrahim Ç.'nin ormanlık alanda başına bir şey gelmesinden endişelenen köy ahalisi polise haber verdi. Bunun üzerine gece saat 03.30 sularında AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden arama kurtarma faaliyetlerine AKUT ve NAK, gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

2 gün ormanda arandı, cezaevinden çıktı

48 saat boyunca ormanda aranan İbrahim Ç.'yi arama faaliyetleri 3'üncü gününe geldiğinde alınan haber tüm ekibi ve köylüleri şok etti. İbrahim Ç.'nin cezaevinde olduğu, arama kurtarma çalışmalarına gerek kalmadığı bilgisine ulaşıldı. Aldıkları haber karşısında şoka giren köylüler, soluğu emniyette aldı. Karakola giderek durumu soran köylüler, İbrahim Ç.'nin 4 gün önce evinden alınarak cezaevine gönderildiğini öğrendi.

Köy sakinlerinden Ali Ünal, "Mahallemiz sakinlerinden İbrahim Ç.'nin cezaevinde olduğunu öğrendik. Ölmediği için çok sevindik, ölmediğine şükrediyoruz. Köyümüzde çok sevilen bir arkadaşımızdı, takılırdık ona, o da bize, 'Ah bu Kayapa köyü beni çok arayacak' diye söylenirdi. Dediğini yerine getirdi, İbrahim'i 48 saat aradık. Ama sağ olduğu haberini aldığımız için mutluyuz" dedi.

Hüseyin Yiğitalp isimli vatandaş ise, "Cezaevinde olduğunu akşam saatlerinde öğrendik. Dün akşam 7'den sabah 6'ya kadar aradık ve gün içinde yaklaşık 150 kişilik ekip ormanlık alanda drone ile aradı. Akşamüstü öğrendiğimiz bir haber bizi şaşkına çevirdi. Biz öldü mü acaba diye düşünüyorduk ama sivil polisler İbrahim'i evinden alıp cezaevine götürmüş. Bunu bu akşam öğrendik" diye konuştu.

İbrahim Ç.'nin köylülerce sevildiğini anlatan Yiğitalp, "İbrahim, Kayapa'da doğup büyüyen, herkesin sevdiği bir kişiydi. Kayıp haberi köyü şaşkına çevirdi ama öğrendik ki sağmış, cezaevindeymiş. Cezaevinde olma sebebi de yaklaşık 4 yıl önce bir AVM'den iç çamaşırı almış. Muhtemelen o konuyu takip etmediği için tutuklama kararı çıkmış olabilir" dedi.

İbrahim Ç.'nin cezaevinde çıkmasına şaşırdıklarını söyleyen Yiğitalp, "Biz öldü diye düşünürken polis İbrahim'i evden almış. Bizim de anlam veremediğimiz bir konu bu, gün içinde yaklaşık 150 kişi drone ile aradı. Tam 24 saat kesintisiz arandı" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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