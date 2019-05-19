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19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla dalış yaptı
 19 Mayıs 2019 12:17
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19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla dalış yaparak, su altında Türk bayrağı açtı.

Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, dalış eğitim kampı için "R/V İSTE-1 Araştırma Gemisi" ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kamışlı Koyu'ndan denize açıldı.

Burada dalış yapan üniversiteliler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Menderes Şereflişan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde dalışla ilgili uygulamalarının 2 haftadır devam ettiğini söyledi.

Dalış programının son günü 19 Mayıs'a denk geldiği için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Şereflişan, "Bugün, burada bulunmamızın anlamı diğer günlere göre daha farklı. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbali için verdiği bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşini yaktığı günün üzerinden 100 yıl geçti. Bugünün anısına, bugünün ayrıcalığını, günün anlam ve önemini, gençliğe anlatabilmek için üniversite olarak elimizden gelen farklılığı ortaya koymak istedik. Bu amaçla öğrencilerimizle dalış heyecanı içinde bir program hazırladık." dedi.

Sualtı Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sinan Evsen de "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." sözünü hatırlatarak, Türk gençliğinin bu söz üzerinden kendisini geliştirmesi ve bu sözü kendine rehber edinmesi gerektiğini dile getirdi.

Atatürk'ü anlamanın, düşüncelerini ve fikirlerini anlamak olduğunu ifade eden Evsen, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya çıkan zorlukları daima aklımızda tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün armağan ettiği şekilde kutlamalıyız." diye konuştu.

Kendilerini dalış konusunda geliştirmeyi ve pratik yapmayı amaçladıkları 10 günlük eğitim kampının bitiş tarihinin 19 Mayıs gibi özel bir güne denk gelmesi üzerine bu dalış etkinliğini gerçekleştirdiklerini anlatan Evsen, "Amacımız, Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği bu özel günde, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anmak." diyerek sözlerini tamamladı.

- Sanayi dalgıçları

Su altı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, su altı arama-kurtarma faaliyetleri, su altı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, su altı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme ve dalış organizasyonları alanlarında çalışan sanayi dalgıçlarının sayısı giderek artıyor.

İskenderun Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri de 2 yıllık eğitimlerinde 4 defa 10 günlük deniz yolculuğuna çıkarak, eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversiteden "sanayi dalgıcı" olarak mezun oluyor.

"İste-1" Araştırma Gemisi ile açıldıkları denizde, yer çekimsiz ortamda adeta astronotlar gibi pratik eğitim alan öğrenciler, hem deniz canlılarını tanıyor hem denizcilik meteorolojisini öğreniyor hem de tecrübelerini artırıyor.
Anadolu Ajansı
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