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Öğretmenlerin mesajına öğrencilerden Gençlik Marşı ile cevap

Erzurum'da bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında, öğrencilere ithafen Atatürk'ün gençliğe hitabesine video çeken öğretmenlere karşılık, öğrenciler de Gençlik Marşı'na video klip yaptı
 19 Mayıs 2019 12:27
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Öğretmenlerin mesajına öğrencilerden Gençlik Marşı ile cevap

Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında, yurt genelindeki öğretmenlerin gençlere ithafen okuyup video çektiği Atatürk'ün gençliğe hitabesine öğrenciler, Gençlik Marşı ile cevap verdi.

Yakutiye ilçesindeki Edip Somunoğlu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle bir süre önce sosyal medyadan proje başlatarak eğitim camiasındaki arkadaşlarından gençlere ithafen Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirmelerini istedi.

Bu kapsamda yurt genelindeki çeşitli illerde yer alan 16 okuldaki 32 öğretmenle iletişime geçen Pehlivan, öğretmenlerin öğrencilere ithafen seslendirip videoya çektiği Atatürk'ün gençliğe hitabesini bir klipte topladı.

Bu durumu duyan öğrenciler ise öğretmenleri aracılığıyla Pehlivan ile iletişime geçerek öğretmenlerinin mesajlarına karşılık, Gençlik Marşı'nı seslendirerek hazırladıkları video klip çekti.

Daha sonra Pehlivan, yaklaşık 500 öğrencinin okullarında gruplar haline bir araya gelerek okuduğu Gençlik Marşı ile öğretmenlerin okuduğu gençliğe hitabeyi bir albümde topladı.

Milli birlik, beraberlik, sevgi, barış ve mutluluğun sembolü olan çocukların, Türk bayraklarıyla söyledikleri marş, veli ve öğretmenlerden de takdir topladı.

Tamer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılının ülke genelinde coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ve milletin egemenliğinin artık hakim olduğu günün 19 Mayıs olduğunu belirten Pehlivan, "Atatürk'ün gençlere verdiği önemin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihin yapı taşlarından birisi 19 Mayıs'tır. Bu anlamda Erzurum'da başlattığımız proje kapsamında, öğretmenler olarak gençler ve öğrencilerimize Atatürk'ün sözleriyle mesaj verelim istedik. Türkiye genelindeki 36 öğretmenin okuduğu Gençliğe Hitabe'ye gençler de Gençlik Marşı'nı okuyarak cevap verdi." dedi.

Pehlivan, projenin duyurusunu sosyal medya hesabından yaptığını ifade ederek, projeye ülke genelindeki çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığını aktardı.

- "Bütün ümidim Türk gençliğindedir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim Türk gençliğindedir" sözünün bilinciyle öğrenci yetiştirdiklerini dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Gençlere büyük vazife düşüyor. Geleceğimizin teminatı gençlerdir. Bu anlamda gençlerin vizyonu ve misyonu olması lazım. Gençliğe Hitabe de günün şartlarında gelecek düşünülerek yazılan sözlerin bütünlüğüdür. Bizler gençlere mesaj verdik. Gençler de Gençlik Marşı ile öğretmenlerimizin mesajına karşılık verdi. Yaklaşık 500 öğrenci projede görev aldı. Gençlerimizden beklentimiz büyük, onların çok iyi işlere imza atacağını düşünüyoruz. Gençler ülkemizin kalkınmasında birer yapı taşı. Onlar, vatan savunmasında ve teknolojinin geliştirilmesinde öncü olacak. Onların gittiği kutsal yola öğretmenleri ışıkları olacak."

Pehlivan, söz konusu etkinliğe katılıp destek veren okul idarecilerine, meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, güzel çalışmaya imza attıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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