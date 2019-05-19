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Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu

Düzce'de köy hayatı yaşayan 3 çocuk annesi Melek Aslıyüksek, 3 kovanla başladığı arıcılıkta ilerleyerek bölgenin önde gelen üreticilerinden oldu
 19 Mayıs 2019 12:32
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Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu

Düzce'de yaşayan 3 çocuk annesi Melek Aslıyüksek, aldığı destek sayesinde 3 kovanla başladığı arıcılık mesleğinde kısa sürede 150 kovana ulaştı.

Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yaşayan Melek Aslıyüksek, çevresindeki arıcıların işine merak salarak arıcılık yapmaya karar verdi.

Eşi Cengiz Aslıyüksek'in de desteğiyle Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezince (DAGEM) açılan arıcılık kursuna katılan Aslıyüksek, tek kadın olarak katıldığı kurstan sertifika aldı.

Aslıyüksek, daha sonra evinin yanındaki fındık bahçesinde 3 kovanla mesleğe başladı ve kısa sürede işini büyüterek bal satışının yanı sıra arı satışına da girdi.

Bölgede arıcılığın aranan ismi haline gelen Aslıyüksek, kovan sayısını 2 yıl içinde 150'ye çıkartarak yıllık 6 ton dolayında bal üretimi yapıyor, aynı zamanda arı kolonisi ve diğer arı ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

- "Önemli olan sevmek"

Melek Aslıyüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık hayaline 3 kovanla başladığını söyledi.

Arıcılığın sadece erkeklerin yapacağı bir iş olmadığını aktaran Aslıyüksek, "Çevremdeki arıcılardan esinlenerek bu işe başlamak istedim. İznimi ve sertifikamı aldım. Şimdi 150 kovanım var. Burada ana arı yetiştiriyorum, her geçen gün arılarımı çoğaltıyorum. Arı satışı yapıyorum, koloni hazırlayıp kovan şeklinde satış yapıyorum." diye konuştu.

Arılarının yanına gidince huzur bulduğunu ve sürekli onlarla olduğunu belirten Aslıyüksek, bazen arılarına fazla zaman ayırdığını dile getirdi.

Arılarıyla hem yeni şeyler öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade eden Aslıyüksek, şunları kaydetti:

"Her zorun bir güzel yanı var. Buradan kazanç elde ediyorum, kazanç olunca her şey güzel oluyor. Sevince daha güzel oluyor. Bu bölgede arı üretimi yapan kadın bir tek ben varım. Diğer arkadaşlar hep eşlerine yardım ediyor, bu şekilde arıcılık yapıyorlar. Benim gibi tek başına uğraşan, benim gibi olan kimse yok. Gelir var. Hakkı ile bu işi yapabilirsen, arılarla çocuğun gibi ilgilenirsen kazanç var. İlgilenmek, sevmek lazım. Sevdikten sonra zaten gerisi geliyor."

- DAGEM Müdürü Kekeçoğlu

DAGEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu da merkez olarak arıcıların her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Son zamanlarda kadın arıcıların da gururla bu işi yapmaya başladığını vurgulayan Kekeçoğlu, DAGEM'in kurulduğundan bu yana sosyal ve bilimsel projeleriyle bölgeye katkı sağladığını aktardı.

Bilimsel çalışmaların devam ettiğini, yeni arıcıların da eğitimi için yoğun uğraş verdiklerini dile getiren Kekeçoğlu, "Her yıl özellikle sezon öncesi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere erkek arıcıların yanı sıra kadın arıcı olmak isteyenler de katılıyor. Bazen de bu kadın arıcı olmak isteyenler arasından örnek arıcılar çıkıyor. 1-2 kovanla bu işe başlayıp 250 kovana ulaşanlar oluyor. Burada kendi işinin patronu, kendi parasını kazanan ve evinin ekonomisine destek olan kadınlarımız çıkıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Melek hanım da bu örnek arıcılardan biri." şeklinde konuştu.

Kekeçoğlu, kadınların çok başarılı olabilecekleri iş sahaları bulunduğunu, arıcılığın; kadınların hem ev işini yapabileceği, çocuklarıyla ilgilenebileceği hem de evinin önüne koyacağı birkaç kovanla para kazanabileceği bir meslek olduğuna vurgu yaparak, üniversite olarak bölgeye, bölge arıcılarına, kadın arıcılara katkı vermenin kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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