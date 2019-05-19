1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda

Konya'da MPG Makine A.Ş tarafından imal edilen, yüksek mayın ve balistik korumaya sahip kurtarıcı M4K, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak
 19 Mayıs 2019 13:22
Yazdır
Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda

Konya'da MPG Makine A.Ş tarafından imal edilen, özellik ve kabiliyetleriyle muadillerinden öne çıkan, yüksek mayın ve balistik korumaya sahip kurtarıcı M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı), kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların, güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak.

Araç, zorlu arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikler, merkezi lastik şişirme, 600 beygir gücünde motor, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

M4K kurtarıcı aracının, 4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlıyor.

Beş noktalı emniyet kemerleri, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar, personel için güvenli ortam oluşturuyor.

- Kaza ve kırıma uğrayan araçları kurtaracak

Taktik tekerli zırhlı askeri araçların cankurtaranı olarak ifade edilen M4K, güzergahta veya görev anında oluşabilecek tehditlere karşı ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (SARP) ile donatıldı.

Operasyonda kullanılmak üzere 3 halat tamburuna sahip kurtarıcının, 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Bu yıl sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek kurtarıcı, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak.

- Yüksek seviye balistik ve mayın korumalı

Şirketin genel müdürü Veysel Alver, AA muhabirine, firmanın savunma sanayine yaptığı imalatlarla ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Katlanır bomlu mobil vinç, ağaç sökme dikme makineleri ve insan kaldırma platformları üretimi yaptıklarını anlatan Alver, son yıllarda savunma sanayisine yönelik ürün geliştirmeye başladıklarını vurguladı.

- "Dünya ordularında bu kadar fonksiyonlu bir araç yok"

Alver, TSK'nin taktik tekerlekli araçların kırıma uğraması veya arızalanması durumunda kurtarıcının aktif kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üretimini gerçekleştirdiğimiz M4K, yolda kalan, arızaya uğrayan zırhlı askeri araçların mayınlı ve riskli bölgelerden kurtarılması için tasarlandı. Kurtarıcı aracımız, 4 kişilik zırhlı kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlıyor. Önümüzdeki aylarda TSK'nin envanterine girecek. TSK'de ilk kez böyle bir ürün kullanılacak. Dünya ordularında bu kadar fonksiyonlu bir araç yok. Benzerlerinden üstün özelliklere sahip. Ayrıca SARP'ın olması da güvenlikte önemli avantaj sağlıyor. Yangın söndürme, infilak bastırma, KBRN saldırılarına karşı koruma, yüksek seviye balistik ve mayın korumalı zırhlı kabine sahip. Manevra kabiliyeti yüksek aracımız, öncül ve artçıl desteğe gerek kalmadan riskli bölgelere rahatlıkla girip görevini yapacak. Sinyal kesici teknolojisiyle, tehditleri bertaraf edebiliyor. Allah'ın izniyle, ne yolda kalır ne de yolda bırakır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lazer silahına hava savunma görevi
19 Mayıs 2019 11:35		 Uzmanlardan Mavi Balina ve Momo uyarısı
19 Mayıs 2019 10:32
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
19 Mayıs 2019 09:15		 Instagram o uygulamayı kapatıyor
18 Mayıs 2019 22:53
Google sesleri yabancı dile çevirecek
18 Mayıs 2019 16:36		 Sanayi Bakan Yardımısı: Türkiye favori ülkelerden bir tanesi
17 Mayıs 2019 12:47
Ateş sınır görevine hazır
16 Mayıs 2019 15:39		 Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt türü
15 Mayıs 2019 14:06
e-Haciz tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor
14 Mayıs 2019 17:17		 Anneler Günü'nünde en çok bu hediye alındı
14 Mayıs 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - CHP'li Erdoğdu'dan MB'nın kendi rezervi yok iddiası13:51 - PKK'nın yer altına kurduğu marketi andıran depo ele geçirildi13:42 - 'Kawa' kod adlı terörist her şeyi bir bir anlatıyor13:41 - İhracatçıya 3 milyar 104 milyon TL destek13:32 - Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi13:26 - 'Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır'13:22 - Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda13:12 - FETÖ Kumpaslarının bilirkişisi'ne profesörlük13:06 - Bakan Varank'tan gençlere 19 Mayıs müjdesi13:01 - Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
12:46 - 'Öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum'12:32 - Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu12:27 - Öğretmenlerin mesajına öğrencilerden Gençlik Marşı ile cevap12:26 - FETÖ'nün belediyeler imamı Karaarslan konuşacak mı?12:25 - 'Ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi veriyoruz'12:17 - 19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar12:11 - 2 gün ormanda arandı, bulunduğu yer herkesi şaşırttı11:54 - 'Gökyüzündeki gözler' düşmana korku veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT 58 bin kişiyi işe alacak
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
ice man 1
sarı yelekliler 1
Dino Buzzati 3
yazarların birbirlerini ağırlamaya doyamamaları 2
türkan saylan 4
gazeteci 1
kısa entri yazamamak 3
10 kişiye mesaj gönder 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam