'Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır'
|19 Mayıs 2019 13:26
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Selçuk, "Gerçekten milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, ayrıca Türk gençliğine hitaben, "Sevgili gençler size yakışan milli mücadelenin gençleri gibi çalışarak, vazifesini yaparak, ülkesini düşünerek, iyilik ve dürüstlük peşinde koşarak, kendine ve yapabileceklerine inanarak, bu bayram, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır. Bu yüz yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Daima kutlu olsun" yazısı ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Erdoğdu'dan MB'nın kendi rezervi yok iddiası
19 Mayıs 2019 13:57
|Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
19 Mayıs 2019 13:32
|Bakan Varank'tan gençlere 19 Mayıs müjdesi
19 Mayıs 2019 13:06
|Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
19 Mayıs 2019 13:01
|'Öncü bir gençlik yetiştireceğimize inanıyorum'
19 Mayıs 2019 12:46
|FETÖ'nün belediyeler imamı Karaarslan konuşacak mı?
19 Mayıs 2019 12:26
|CHP İstanbul kampanyasını başlatıyor
19 Mayıs 2019 11:25
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
19 Mayıs 2019 11:22
|İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
19 Mayıs 2019 09:30
|Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
19 Mayıs 2019 07:58