Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
|19 Mayıs 2019 13:32
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel kalem imzasıyla, tüm belediye memurlarının bu akşam saat 20:15'te yapılacak Fener Alayı yürüyüşüne katılmasını istedi.
Gayri resmi olarak yapılan bilgilendirmelerde ise, yürüyüşe katılmayacak memurlar hakkında soruşturma yapılacağı belirtilmiştir.
Belediyeden gönderilen yazıda "Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener alayı yürüyüşü düzenlenecektir. 2019 Pazar günü saat 20:15'de Hürriyet Parkı önünden başlayıp İnönü Kapalı Çarşısı önünde bitecek olan Fener Alayı Yürüyüşüne tüm personelin katılım sağlanmasının konusunda gerekli hasasiyetin gösterilmesi hususunu; rica ederim"
İşte gönderilen resmi yazı:
Memurlar.net'in Notu:
- 19 Mayıs'ı kutlamak için düzenlenen etkinlikte daha ilk başta Türk Dil Bilgisi kurallarına uyulmadığı görülmektedir. Yazıda tarihi göstermek için "2019 Pazar günü" denilmiştir, gün unutulmuştur.
- "saat 20:15'de" ifadesindeki takının "te" olması gerekiyordu.
- "Fener alayı yürüyüşü" özel isim ise yazının her yerinde büyük harfle yazılması gerekiyordu. Yazıda bir yerde büyük harf bir yerde ise küçük harfle yazılmıştır.
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