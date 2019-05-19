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İhracatçıya 3 milyar 104 milyon TL destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz
 19 Mayıs 2019 13:41
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İhracatçıya 3 milyar 104 milyon TL destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da, TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklanacağı toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da olduklarına işaret etti.

Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 100. yıl dönümünün kutlandığı bu günde Samsun'da olmaktan memnuniyet ve onur duyduğunu belirten Pekcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için hayatını ortaya koyan tüm kahramanları rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

- Teknoloji kazandırıyor

Pekcan, küresel ekonominin çok önemli bir dönemden, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizerek, 20 yıl önce dünyanın en karlı 20 şirketi arasında sadece otomobil ve enerji şirketleri olduğunu anımsattı.

Bugün dünyanın en karlı 20 şirketi arasındakilerin çoğunun bilişim, teknoloji ve yüksek teknoloji üreten, yeni girişimcilik fikirleri olan firmalar olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu girişimcilerin de yeni arayışlar içene giren ve yeni teknolojiye yatırım yapan firmalar olduğunu, bugün girişimcilik ve inovasyon sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojilerin, küresel ekonominin oyun kurucuları pozisyonuna geldiğini vurguladı.

İnovasyon ile kar ve rekabetçiliğin bir bütün haline geldiği bu yüzyılda Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltmenin yolunun inovasyon ve yenilikçi teknolojilerde var olmaktan geçtiğinin altını çizen Bakan Pekcan, "Bu da ancak ülkemizdeki girişimcilerin desteklenmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

Girişimci sayısı ve buna bağlı kurulan şirket sayısı arttıkça ekonomik büyümenin de hızla yükseldiğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Ancak ben girişimciliği sadece bir işletmeyi açmak olarak değil, aynı zamanda bir yenilik geliştirmek, bir değişime öncülük etmek olarak anlıyorum. Girişimci, yeni fikirlerin ortaya çıkması, uygulanması ve yayılmasında, yeni sektörlerin oluşmasında anahtar rol oynayacak kişidir. Girişimci, hayali geniş olan, toplumun ihtiyaçlarını ve fırsatlarını sezebilen, ileriyi görebilendir. Bugün sizler de ileriyi görebildiğiniz ve vizyoner ekonomik politikalar üretebildiğiniz için buradasınız. Böyle şirketler girişimciliğin önemini kavramış, yeni fikirler hayata geçirmiş, sektörümüze öncü olmuştur. Sizlerin bu başarıyla sınırlı kalmayıp, devamı için el birliği ile çalışacağından ve ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı yapacağınızdan hiçbir kuşkumuz yok."

- "Türkiye'nin temel hedefi, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmektir"

Pekcan, ekonomik hedeflere ilişkin de "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefi, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmektir. Bu doğrultuda da sektörlerde özellikle teknoloji, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yer vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlık olarak 2018 yılında imalat sanayisinde yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatı oranını öncelikle OECD ortalaması olan yüzde 14'lere çekmek üzere çalışmalarımızı ve politikalarımızı oluştuyoruz." dedi.

Türkiye ekonomisinin gelişmesi için Bakanlık olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "Kısa vadede gerek ihracat gerekse iç ticarette rekabet gücünü arttırmak üzere artık küresel bir dil haline gelen dijitalleşme alanında çok hızlı adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Yine çağımızın bir gerçeği olan e-ticarete, KOBİ'lerimizin, kadın ve genç girişimcilerimizin daha fazla dahil olması için politikalar oluşturuyoruz. Yeni teknolojilerde üretimi desteklemek için ihtisas serbest bölgeleri projemizin mevzuatımızı hazırlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Gerek mal ihracatında, gerekse hizmet ihracatında hem Bakanlık olarak destekler vererek hem de Eximbank'la inovatif ihracatçıların daha fazla yanında olduklarını anlatan Pekcan, "Ticaret Bakanlığımız teşkilatı altında blockchain, davranışsal iktisat gibi yeni kavramları, yeni teknolojileri, genç ve kadın girişimcileri takip eden daireler kurmuş bulunuyoruz. Yine yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar geliştirme üzere 'Yenilikçi Ticaret Platformunu' oluşturduk." ifadesini kullandı.

- "kolaydestek.com.tr'den hepsini rahatça görebiliyorsunuz"

İhracatçılara yönelik desteklere de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.com.tr'den hepsini rahatça görebiliyorsunuz. Bakanlığımızın sağladığı bu desteklerden daha fazla istifade edilmesi, KOBİ'lere, genç ve kadın girişimcilere yaygınlaştırması için eğitimler vermeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin temsilcilerini de tebrik eden Pekcan, bu firmaların, ülkenin kalkınması ve büyümesi için yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin tüm hedeflerine emin adımlarla ulaşmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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