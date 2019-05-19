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PKK'nın yer altına kurduğu marketi andıran depo ele geçirildi

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında dün güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlı, Doğu Karadeniz bölgesinde bildiği sığınak ve depoların yerini tek tek göstereceğini ifade etmesinin ardından yapılan ilk keşifler sonrası 4 sığınak ve 3 depo etkisiz hale getirildi
 19 Mayıs 2019 13:51
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PKK'nın yer altına kurduğu marketi andıran depo ele geçirildi

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen depolarda ise 5 kişiyi yaklaşık 2 yıl kadar idare ettirecek çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin ise bölgedeki yayla bakkallarından çalınan ürünler olduğu tespit edildi.

Çalıntı yaşam malzemelerinin ambalajlarının açılmamış ve raf ömrü 5 yılın üstünde olduğu için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tek tek tutanak altına alınarak bakkal sahiplerine teslim edildi.

Örgüt içinde çözülmeler sonucu son 2 yılda 3 terörist Giresun kırsalında teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Aç kalacaklar' ifadelerinin ardından yaylalardan dönerken evlerinde yaşamsal malzeme bırakmayan vatandaşların aldıkları tedbirler sonucu örgüt üyeleri aç kaldı. Bölgede istediği desteği de bulamayan PKK'lılar çaresiz kalınca teslim olmaya başladı.

Son olarak teslim olan "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlı da yalnız bırakıldığı, destek verilmediği, uzun süredir aç kalarak hasta olduğu için terör örgütü PKK'ya kızarak teslim olduğunu ifade etmesinin ardından örgüte ait önemli bilgilerin yanı sıra bölgedeki tüm sığınakları ve depoların yerlerini tek tek gösterdi. Düdükkanlı, örgütteki bu çözülmelerin ise devam edeceğini, dağda kalan PKK'lıların zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını birçoğunun ise pişman olduğunu fakat öldürülmek korkusundan dolayı kaçamadıklarını söyledi.

2 yıl Tunceli, 5 yıldır ise Doğu Karadeniz kırsalında olduğu belirlenen terörist Behrüz Düdükkanlı'nın verdiği bilgiler sonrası örgütün bölgedeki önemli isimlerinde biri olduğu da ortaya çıktı.

Öte yandan, kısa süre önce Behrüz Düdükkanlı'dan ayrılan 'Aras' kod adlı terörist Aras Aslan'ın da etkisiz hale getirilmesi için bölgede Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyonlar sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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