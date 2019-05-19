CHP'li Erdoğdu'dan MB'nın kendi rezervi yok iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Merkez Bankasının hemen kullanabileceği ve kendine ait rezervi yok. Bu, ani bir sıkıntıda Merkez Bankası'nın elindeki merminin azalması demek." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelinebilmesi ve ülkeye duyulan güvenin, uluslararası finans çevrelerinde sürdürülebilmesi için Merkez Bankası döviz rezervinin çok önemli olduğunu belirtti.

Merkez Bankasının hemen kullanabileceği kendine ait rezervi olmadığını öne süren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu, ani bir sıkıntıda Merkez Bankası'nın elindeki merminin azalması demek. Döviz rezervleri, dış ödeme gucluklerinin neden olabilecegi olumsuzlukların dolaylı olarak düzeltilmesi ve denetlenmesinde, döviz kurunu etkilemek suretiyle, piyasalara müdahale amacıyla kullanılabilir. Yani dış ödemelerde bir sorun olması veya kurun çeşitli sebeplerle aşırı yükselmesi karşısında döviz rezervi bir güvence unsuru olarak değerlendirilir. Maalesef iktidar, İstanbul'un belediye başkanlığını alabilmek için Merkez Bankasının bu manevra alanını yok etti."

- "Merkez Bankasının bağımsızlığı ve tutarlılığı çok önemli"

Merkez Bankasının döviz rezervinin, dış yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlayacak, dış şokları ve spekülatif atakları önleyecek ve Türk lirasında da sürdürülebilir bir istikrar sağlayacak boyutta olması gerektiğini savunan Erdoğdu, "Bir ülkenin küresel görünümü ve saygınlığı açısından Merkez Bankasının bağımsızlığı ve tutarlılığı çok önemli. Ancak oy kaybetme kaygısıyla yapılan bu tür operasyonlar, Türk ekonomisinin güvenirliğine gölge düşürüyor ve kırılganlığını artırıyor. Muhalefetin kazandığı bir belediye başkanlığını elinden alabilmek uğruna ülke ekonomisini bu kadar bozmaya ve içinden çıkılamaz bir hale getirmeye kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.