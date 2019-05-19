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Van'da 19 Mayıs etkinliklerinde protokol krizi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkanının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmayarak yerine vekilini göndermesini ve bunun da valiliğe bildirilmemesini eleştirerek, "Bir kentin belediye başkanı o ülkenin resmi milli bayramına katılması zorunludur" dedi
 19 Mayıs 2019 14:38
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Van'da 19 Mayıs etkinliklerinde protokol krizi

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Tuşba ilçesinde İskele Caddesi üzerinde yapılan 'gençlik yürüyüşü' ile başladı. Daha sonra Yaşar Kemal Parkı'nda devam eden törende stantları gezen Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğrencilerin yaptığı etkinliklerini izleyen Vali Bilmez ve beraberindekiler, buradan da tören alanına geçti.

Tören alanında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak etkinliğe katıldığını ve kendisine protokolden yer ayrılmadığını iddia eden bir kişiye Vali Mehmet Emin Bilmez cevap verdi. Vali Bilmez, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu yüzden bir belediye başkanına mevzuata göre yer verildiğini söyledi. Vali Bilmez, "Bu yüzden kurallarla, kanunlarla ve mevzuatla yönetilen bir devletiz. Bu yönümüzle de övünüyoruz. Bir kentin belediye başkanı, o ülkenin resmi milli bayramına katılması zorunludur. Katıldığı zaman da protokoldeki yeri mevzuatımızda yazılmıştır. Belediye başkanı izinli olduğu zaman valiye resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini de bildirir" diye konuştu.

"Tarafımıza hiçbir yazı ulaşmadı"

Van Büyükşehir Belediye Başkanının izinli olduğunu ve yerine bir vekilin gönderileceğine dair taraflarına herhangi bir yazının ulaşmadığına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bugün sabah saatlerinde tören alanına gelinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanımızın izinli olduğuna, yerine birinin gönderileceğine dair tarafımıza hiçbir yazı ulaşmadı. Büyükşehir Belediyesi meclisinden bir kişi törenimize katılmıştı. Protokolde onun durumuna uygun ön sırada kendisine yer gösterildi. Ama her önümüze çıkan kişinin mevzuata aykırı bir şekilde 'yok eş başkanıyım, yok asbaşkanıyım, yok alt başkanım' şeklinde bir şey mevzuatımızda yoktur. Herkes yetkisini bilecek, mevzuat çerçevesinde görevini yapacak. Bu kentin seçtiği belediye başkanı bizim için değerlidir. Yasalar çerçevesinde görevini yaptığı müddetçe yardımcı olacağız. Ancak mevzuatımızın tanımadığı 'eş başkanı, as başkanı, vekil başkan' kavramı hukukumuzda yoktur."

"Biz bundan sonraki törenlerimizde başkanımızı da görmek istiyoruz"

Bayramın provoke edilmesinin kendilerini üzdüğünü sözlerine ekleyen Bilmez, "Burası bir hukuk devletidir. Biz bundan sonraki törenlerimizde başkanımızı da görmek istiyoruz. Bu bayram hepimizin bayramıdır. Bayramca kutlanması gerektiğine inanıyorum. Onun için bayramlarımızı bile ayrıştırma ve provoke nedeni yapmak bizi üzmüştür. Bütün kamuoyuna bu durumu saygıyla duyurmak istiyoruz. Yoksa asla belediye başkanına karşı farklı bir davranışımız olmaz. Tüm Türkiye'de belediye başkanlarına nasıl davranılıyorsa biz de o şekilde davranırız" şeklinde konuştu.

Tören, folklor gösterilerinin ardından daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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