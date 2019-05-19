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Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkanlığın merkez binasına Atatürk posteri asılmadığı ve bayrağın yarıya indirildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
 19 Mayıs 2019 15:01
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Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkanlığın merkez binasına Atatürk posteri asılmadığı ve bayrağın yarıya indirildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Türk bayrağı ve Atatürk posterini 18 Mayıs 2019 Cumartesi saat 23.55'te Başkanlık merkez binasının ön cephesine asmıştır." ifadesinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız merkez binasının üzerindeki Türk bayrağının yarıya kadar çekildiği iddia edilerek yayınlanan görüntü, 19 Mayıs öncesinde Ankara'da yaşanan şiddetli rüzgar sonucu bayrağın tutucu telinin kopması üzerine ortaya çıkmış ve fark edilir edilmez düzeltilmiştir. Ayrıca özensiz ve araştırılmadan kaleme alınan haberdeki görüntü incelendiğinde, fotoğrafın 19 Mayıs öncesi çekildiği ve bayrağın bu haliyle dahi yarıda olmadığı görülecektir."

Anadolu Ajansı
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