Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi
|19 Mayıs 2019 15:06
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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