Türk Yıldızları'nın Samsun'daki gösterisi iptal edildi
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
|19 Mayıs 2019 15:16
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Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, sağanak nedeniyle bulundukları Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan havalanamadı.
Uçuş, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
SOLOTÜRK'ün yapacağı gösteri uçuşunun ise hava şartlarının uygun olması halinde 14.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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