Bu okul verdiği eğitimle özel okulları aratmıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, öğrencilerine verdiği gitar ve piyano eğitimiyle özel okulları aratmıyor.

Taşlıçay ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ekrem Kızılkaya, hayata geçirdiği projelerle özel okulları aratmayan eğitim sistemi geliştirdi. Öğrencilere derslerinde önemli kazanımlar sağlayacak etkinlik ve programlar düzenleyen Kızılkaya, minik öğrencileri için okula piyano ve gitar sınıfı kazandırdı.

İlçedeki başka okullarda görevli müzik öğretmenlerinin öğrencilerine piyano ve gitar eğitimi vermesini sağlayan Kızılkaya, bu yolla ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin müzik alanındaki yeteneklerini keşfetmesine destek oldu. Çarşamba günleri piyano ve gitarların başına geçen öğrenciler, müzik öğretmenleriyle türküler söyleyip gönüllerince eğleniyor. Survivor parkuruyla öğrencilerine beceri kazandıran okul, öğrencilerinin özellikle piyano ve gitar eğitimi sayesinde derslere koşarak gelmesini sağlıyor.

Okul Müdürü Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedef aldıklarını söyledi. Öğrencilerin zeka oyunları, satranç ve tenis de oynadığını belirten Kızılkaya, "2 yıl önce müzik kurslarının okulumuzda büyük gereksinim olduğunu gördük. Şu anda piyano ve gitarda büyük mesafe kat ettik. İlkokul olduğumuzdan dolayı müzik öğretmenlerimiz yok. Başka okullardan iki müzik öğretmeni öğrencilerimize piyano ve gitar eğitimi veriyor. Bu 6 bin nüfuslu Taşlıçay'da öğrencilerimiz için büyük bir velinimet ve umarım bunu daha genele yayarız." dedi.

- "Koşarak okula geliyorlar"

Bu çalışmaların bir süreç olduğunu, bir şeylerin hemen olmasını beklemediklerini ve süreci zamana yayıp piyano ve gitar çalmayı bilmeyen öğrenci bırakmak istemediklerini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Kursların başladı ilk günlerde öğrenci aileleri ön yargılı davrandı ve sonrasında öğrencilerinin başarılarıyla ikna oldular. Bu öğrencilerimize üçüncü ve dördüncü sınıflarda da bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Ailelerden büyük bir destek alıyoruz, öğrencilerden de yoğun bir talep var. Öğrencilerimiz her gün gelip bize kursun hangi gün olduğunu soruyor, zaten koşarak okula geliyorlar. Bizim de amacımız bu. Eğer bir başarı istiyorsak öğrenci ve öğretmenin, severek, koşarak okula gelmesi lazım. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Fiziksel eksiklikleri olan öğrencilerimizi survivor parkurunda kazanmayı amaçladık."

Müzik öğretmeni Anıl Gürel ise her çarşamba öğrencilere gitar kursu verdiğini ve kursun devam edeceğini anlattı.

İlçede hiçbir okulda bu imkanların olmadığına dikkati çeken Gürel, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin küçük yaşta bunları öğrenmesi onlar için daha büyük bir şans. Psikomotor çalışmaya dayalı bir enstrüman olduğu için olgunlaştıkça parmaklar katılaşmaya çalışıyor. Küçük yaşta öğrenmeleri ileriki yaşlarda daha rahat gitar çalmalarını sağlıyor. 2 aydır bu kursu açtık. Yaşları itibariyle gelişimleri ve hızlanmalı çok iyi bir durumda. 10 öğrencimizden 5'i aktif şekilde çalmaya başladı. Diğer geriye kalan 5 öğrencide fizik yapıdan dolayı zorlandı. Onlarda koşar adımlarla geliyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Piyanoyu sadece televizyonda görmüşler"

Minik öğrencilere piyano eğitimi veren Müzik Öğretmeni Hasan Aydın da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Doğuda imkanların kısıtlı olduğunu ancak el birliğiyle ve inananlar olması halinde bunların altından kalkılabileceğini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Okul müdürümüzün girişimlerinden sonra piyano, melodikaların gelmesi ve öğrencilerin bu enstrümanları öğrenmesi bizi, ilçe halkını ve aileleri mutlu ediyor. Bizler de mutlu oluyoruz çünkü çocuklarımız doğuda olmalarına rağmen müzikle çok küçük yaşta tanışıyor. Piyanoyu gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Öğrencilerimiz daha önce piyanoyu görmemiş, piyanoyu sadece televizyonda görmüşler. Bu kadar umutla bekleyen çocuklara bizler de bir adım atarak çalışıyoruz çünkü işin maddi boyutunda değil manevi boyutundayız. Çocuklarımız batıdaki bir öğrencinin aldığı eğimin aynısını bizlerden almaktadır."

Öğrencilerden Ravza Karlıdağ da gitar öğrenmenin çok zevkli olduğunu, bu sayede her çarşamba stres attıklarını ve çok şanslı öğrenciler olduklarını söyledi.

3. sınıf öğrencisi Edanur Türkçü de piyano öğrendiğini ve hayallerinin gerçekleştiğini dile getirerek "Biz daha önce hiç piyano görmüyorduk. Piyanoyu televizyonda görüyorduk. Hayalimiz gerçekleşti. Piyanoyu çok öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda köylerde okuyan arkadaşlarıma da öğretmek istiyorum. Piyano derslerimiz çok iyi gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.