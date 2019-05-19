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Doktor, avukat eşini silahla öldürdü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu.
|19 Mayıs 2019 15:47
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu.
Diclekent Mahallesi 252. Sokak'ta bir kafenin önünde aile hekimi olduğu öğrenilen Mesut Issı (45), avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'ya (43) silahla ateş açtı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Issı'nın cesedi otopsi için hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerince olayın ardından kaçan Issı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sürerken Mesut Issı güvenlik güçlerine teslim oldu, saldırıda kullandığı silahı polise teslim etti.
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