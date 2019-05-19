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Cennet Adası'nda yürek sızlatan görüntü!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Cennet Adası'ndaki 12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanan Nimara Mağarası içindeki korkulukların kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmesi ve duvarlarına geçmiş yıllarda kazınan ve sprey boyayla yazılan yazılara yenilerinin eklenmesi, yürekleri sızlattı.
 19 Mayıs 2019 16:20
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Cennet Adası'nda yürek sızlatan görüntü!

Marmaris'in kuzeybatısındaki, karayolu ile 24 kilometre ve deniz yoluyla 14.4 deniz mili mesafedeki Adaağzı Mevkisi'nde bulunan, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Nimara Mağarası'na, her geçen gün insan eliyle verilen zarar artıyor. Tarihe ışık tutan mağaranın duvarları geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrilmeye devam ediyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaranın duvarlarına geçmişte kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Mağaranın duvarlarına kesici aletlerle kazınan, oje ve sprey boyalarla yazılan 'aşk, tanrı, Allah ve çeşitli tarihler' gibi ifadeler ve sevgiliye yapılan aşk ilanları tepkilere neden oluyor. Mağranın 30 metre kadar içine girilebilmesi için konumlandırılan ahşap korkuluklardan 4'üne de sökülerek, zarar verildi. Ayrıca yakındaki ormanlık alanda da tarihi eser için çok sayıda kaçak kazı çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki mağaradaki bu durumla ilgili yetkililer ise bir açıklama yapmadı.

19 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Nimara Mağarası, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal SİT alanı ilanı edildi. 26 Temmuz 2000'da mağara içinde ve çevresinde kazılar başlatıldı. Dönemin Muğla İl Turizm Kültür Müdürü Murat Süslü ile Marmaris Müze Müdürü Neşe Kırdemir tarafından başlatılan kazılarda elde edilen bulguların incelenmesiyle M.Ö. 10 bin yıla dayandığı, yani 12 bin yıl önce insanların mağarayı mesken edindiği tespit edildi. Kazı çalışmalarında mağara tabanındaki açmalardaki kalker tabakası içinde bin 500 kadar renkli cam, keskiler, delgiler ve taş kemikten yapılmış delici alet uçları bulundu. Veriler doğrultusunda, mağarada kesici alet kullanılarak eşya yapılan, Tunç Çağı'na kadar bir boncuk atölyesi belirlendi. Roma döneminde kullandığı tespit edilen yüzlerce kap parçası, pişmiş topraktan yapılmış 50 insan figürü ile çok sayıda sikke bulundu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen çeşitli bulguları inceletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi.

2008 YILINDA TURİZME AÇILDI

Çıkartılan tarihi eserler incelenip, kronoloji sıralaması yapıldıktan sonra sergilenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Marmaris Belediyesi yetkilileri harekete geçerek, mağaranın turizme kazandırılması için destek vereceğini açıkladı. Muğla Üniversitesi Bilimsel Danışmanlık, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzesi turizme açılması için yapılacak çalışmalar için protokol imzaladı. 'Nimara Mağarası' ve çevresinin tarihi dokusuna uygun, insanların ziyaret edebilecek hale getirilmesi için bir yıl boyunca yenileme çalışması yapıldı. Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından 2008 yılında tarih ve doğa meraklıları için ziyarete açıldı. Son birkaç yılda ise tarihi mağara adeta kaderine terk edildi.

DHA
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