Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezaevine girdi
|19 Mayıs 2019 16:26
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Uzun yıllar Aydın'da ve ilçesi Kuşadası'nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunuldu.
Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl mahkeme sonuçlandı, Yayla'ya 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
20 gün önce evlenip, İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde polisin yaptığı rutin yol kontrolünde, gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Yayla, bugün sabah saatlerinde ise Torbalı Cezaevi'ne gönderildi.
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