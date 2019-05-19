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Kuşadası'nda üretiliyor! Dünyaya ihraç ediliyor

Aydın'ın şeftalisiyle ünlü Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde halk arasında 'Tezeren' adıyla bilinen 'Early Fresh' cinsi yılın ilk şeftalisinin hasadı ve ihracatı başlandı.
 19 Mayıs 2019 16:36
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Kuşadası'nda üretiliyor! Dünyaya ihraç ediliyor

Aydın'ın şeftalisiyle ünlü Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde halk arasında 'Tezeren' adıyla bilinen 'Early Fresh' cinsi yılın ilk şeftalisinin hasadı ve ihracatı başlandı. Hasatta üreticiyi yalnız bırakmayan Kuşadası belediye Başkanı Ömer Günel şeftali toplayan çiftçiyi bahçelerinde ziyaret etti.

Turizm kenti olarak bilinen ancak şeftalisi ve mandalinası ile de ünlü Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi meyve üretiminde iç pazar ve ihracatta da önemli bir yere sahip. En iyi ilk hasat şeftalisine sahip Kuşadası şeftalisi; aroması, kokusu ve şekliyle de diğer şeftalilerden farklılık gösteriyor. Kuşadası Davutlar'da yaklaşık 25 bin dönüm arazide şeftali üretimi yapılan bölgede bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor ve neredeyse tamamı ihraç edilecek.

Turizm ile anılan Kuşadası'nın tarımsal alandaki pek çok faaliyetinin yeterince anlatılamadığı ve tanıtılamadığını belirten belediye başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Davutlar da toprağımızın yapısı ve sahip olduğumuz mikro iklimimiz nedeni ile ürettiğimiz şeftalinin hasadı diğer bölgelere göre daha erken yapılıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında hasadımız başlıyor. Bu ne demek turizm kenti olarak sezonu açıp sizleri ağırlamadan önce şeftalimiz ile biz sizlerin evlerine misafir oluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Daha seçim döneminde çiftçilerimizi sık sık ziyaret etmiş, hatta onlara kompost gübre dağıtımı yapmıştık. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak Kuşadası'nda yaşayan her kesimin, her bir bireyin ve hatta ağacıyla hayvanıyla her bir canlının belediye başkanı olarak meyve ağaçlarımızın, tarım arazilerimizin korunması için her türlü desteği sağlayacağım. Çiftçimizin daha kaliteli ve nitelikli tarım yapabilmesi, daha çok kazanmalarını sağlayan iç pazar arayışı ve ürününü direk kendisinin satması konularında belediye olarak ne destek verilebilecek ise tüm desteği vererek yanlarında duracağız. Her zaman destekçileri olacağımın sözünü zaten daha belediye başkanı olmadan vermiştim. Bu sözümün de arkasında durarak bugün bir yıllık emeklerinin karşılığını aldıkları en mutlu günleri olan hasat günlerinde de yanlarındayım. Çiftçimize, kentimize, ülkemize bereketli olsun." diyerek çiftçiye verdiği değeri gösterdi " diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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