1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ile Kayseri'ye geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi.
 19 Mayıs 2019 16:41
Yazdır
Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ile Kayseri'ye geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi. İl Başkanı Serkan Tok'un kullandığı otomobil, Kayseri sokaklarında tur attıktan sonra parti teşkilatının iftar programına getirildi.

Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, bugün eski model otomobili Kayseri'ye getirdi. Otomobili İl Başkanı Serkan Tok'a teslim eden Ersoy, Kayseri turu attı. Sonrasında Tok'un kullandığı otomobil, parti teşkilatının iftar programına getirildi. Milletvekili Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, " 'MHP Milletvekili Sayın Genel Başkanımızın özel Kalem Müdürü beni arayıp, aracı teslim alacağım söyledi. Tabi ki heyecanlandık, duygulandık ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan bey ilk defa aracı kullandı. Ben aracı ilk olarak Kayseri'nin il beyinin kullanmasını istedim. Çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel Başkanımız Devlet Başkanımız ile onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu doğrudur ama Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

İl Başkanı Serkan Tok ise, "Manevi değerinden dolayı son derece zevkli ve keyifli bir araç. Daha 10 gün önce kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kullanılan bir araç. Bizde burada genel başkanımızın vekili Baki Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizin şahsına hediye edilen aracı teşkilat başkanı olarak ilk olarak bana aracı vermesi beni onore etmiştir. Kendisi her zaman il ve ilçe teşkilatlarının yanındadır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liderlerden birlik pozu
19 Mayıs 2019 16:46		 Bakan Soylu: Gördüklerim tüylerimi ürpertti
19 Mayıs 2019 16:31
Erdoğan: Biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz
19 Mayıs 2019 16:01		 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın acı günü
19 Mayıs 2019 15:24
Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' iddialarına yalanlama
19 Mayıs 2019 15:01		 Van'da 19 Mayıs etkinliklerinde protokol krizi
19 Mayıs 2019 14:38
CHP'li Erdoğdu'dan MB'nın kendi rezervi yok iddiası
19 Mayıs 2019 13:57		 Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
19 Mayıs 2019 13:32
'Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır'
19 Mayıs 2019 13:26		 Bakan Varank'tan 200 bin TL hibe müjdesi
19 Mayıs 2019 13:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kar topu 1
efsane entryler 2
romayı yakmak 4
Acı yok Rocky 3
şeytan diyor ki 5
müze 1
erken uyanmak 2
ama babacığım 1
mordor 1
yıllar sonra buraya bakmak 3
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam