1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liderlerden birlik pozu

Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında tarihi bir gün yaşadı. Devletin zirvesinin katıldığı kutlamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet parti liderleri ile verdiği "birlik pozu" damga vurdu.
 19 Mayıs 2019 16:46
Yazdır
Liderlerden birlik pozu

Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında tarihi bir gün yaşadı. Devletin zirvesinin katıldığı kutlamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet parti liderleri ile verdiği "birlik pozu" damga vurdu.

Samsun, Vali Osman Kaynak'ın tanımladığı gibi 'bir günlüğüne başkent' oldu. Sabah saat 07.30'da başlayan törenler gün boyunca devam etti. Törende coşku, devletin zirvesinin katılımı ile doruğa çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve binlerce kişi törende hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelişinde muhalefet liderleri ile tek tek tokalaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye'nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile objektiflerin karşısına geçti. Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu yerin önünde çekilen "birlik pozu" törene damga vurdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ile Kayseri'ye geldi
19 Mayıs 2019 16:41		 Bakan Soylu: Gördüklerim tüylerimi ürpertti
19 Mayıs 2019 16:31
Erdoğan: Biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz
19 Mayıs 2019 16:01		 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın acı günü
19 Mayıs 2019 15:24
Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' iddialarına yalanlama
19 Mayıs 2019 15:01		 Van'da 19 Mayıs etkinliklerinde protokol krizi
19 Mayıs 2019 14:38
CHP'li Erdoğdu'dan MB'nın kendi rezervi yok iddiası
19 Mayıs 2019 13:57		 Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
19 Mayıs 2019 13:32
'Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır'
19 Mayıs 2019 13:26		 Bakan Varank'tan 200 bin TL hibe müjdesi
19 Mayıs 2019 13:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
İstanbul'da 150 bin refakatçi seçmen
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Erdoğan: SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu felaket bir şey
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkan saylan 4
Dino Buzzati 3
Proje 3
erken uyanmak 2
ritüel 1
ama babacığım 1
asansör 4
kendi kendine konuşmak 1
Alpbörü 1
Ayak atın atışalım 1
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam