Minik Besim'in kaz yavrularıyla yürek ısıtan dostluğu
|19 Mayıs 2019 17:01
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İl merkezinde yaşayan Ahmet Korkmaz (33), eşi Nermin Korkmaz (30) ile birlikte fabrikada tam gün çalıştıkları için oğulları Besim, hafta içi Saruhanlı'nın kırsal Kumkuyucak Mahallesi'ndeki büyükbabası Besim (53) ve babaannesi Ayşe Korkmaz (50) ile kalıyor. Dedesiyle aynı ismi taşıyan Besim Korkmaz, öğleye kadar mahalledeki anaokuluna giderek eğitim alıyor.
Eve döndüğünde ise çantasını bile sırtından indirmeden doğruca bahçedeki, dedesinin baktığı 11'i yavru, 12 kaz ile köpeğin yanına koşuyor. Besim'in, özellikle yavru kazlarla olan ilişkisi, görenlere tebessüm ettiriyor. Yavru kazları ekmekle besleyen minik Besim'in bu sevgisini, onlar da karşılıksız bırakmıyor.
Küçük Besim'in arkadaşlarının yanına oynamaya gittiği vakitlerde de yavru kazlar peşinden ayrılmıyor. Besim'in peşindeki kazları görenler, tebessüm etmeden duramıyor. Minik Besim'in hayvan sevgisi, görenlerin takdirini topluyor ve örnek oluşturuyor.
Torununun hayvanlarla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren evli ve 2 çocuk babası Besim Korkmaz, "Torunum okuldan geldikten sonra hemen kaz yavrularına koşuyor. Hayvanları çok seviyor. Onların karnını doyuruyor. Onlarla ilgilenmekten çok mutlu oluyor. Kaz yavruları da ona alıştı. Torunum nereye giderse, onlar da peşinden gidiyor. Bu durumu görenler şaşırıyor. Torunumun hayvanlarla ilgilenmesinden dolayı ben de çok memnunum. Çünkü hayvanlardan zarar gelmez" dedi.
Dedesinin adını taşıyan küçük Besim ise hayvanlarla ilgilenmeyi ve kazları çok sevdiğini söyledi.
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