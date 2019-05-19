Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir
|19 Mayıs 2019 17:06
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Ramazan ayının Türkiye'deki 17 milyon sigara bağımlısı için sigarayı bırakmak adına bir fırsat olduğunu dile getiren Dr. Adem Yılmaz, oruç vesilesiyle sigarayı bırakmaya karar veren kişinin bir hekime başvurarak ilk adımı atması gerektiğini belirtti.
Yılmaz, sigaranın, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine yol açtığına dikkat çekti.
Sigara içen kişilerin iftar saatine kadar bu risklerden uzak durduklarını, ancak orucu sigara ile açmanın veya iftarın ardından arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:
"Sigaranın her dozu ve her şekli zararlıdır, ama sahurda ve iftarda üst üste içilmesi yüksek yoğunlukta nikotin ve diğer zehirli maddelerin kana karışmasına yol açar. Bu da altta yatan ya da tanısı konmamış hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Hatta ani kalp krizleri ve beyin kanamaları gelişebilir.
Dünyada halen 1,3 milyar kişi sigara kullanıyor. Ülkemizde ise 17 milyon kişinin sigara içtiği biliniyor. Sigarayı kendi başına bırakmak kolay değildir. Sigara içenlerin yüzde 70'i bırakmak istiyor ve her yıl sadece yüzde 40'ı bırakma girişiminde bulunuyor. Desteksiz sigarayı 6 ay bırakmış kalabilme oranı ancak yüzde 3- 5 arasındadır."
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