Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı.
|19 Mayıs 2019 17:11
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