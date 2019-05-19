1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan ve Bahçeli arasında sıcak sohbet

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'daki kutlamalar için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokoldeki sıcak sohbeti dikkat çekti.
 19 Mayıs 2019 17:16
Yazdır
Erdoğan ve Bahçeli arasında sıcak sohbet

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'daki kutlamalar için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokoldeki sıcak sohbeti dikkat çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi partilerin genel başkanları ve bakanların bir kısmı Samsun'daki kutlamalara katıldı.

En son olarak protokole gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokolde kendisini bekleyen siyasilerin tek tek elini sıktı ve daha sonra kendisine ayrılan yere oturdu.

Siyasilerle birlikte gösterileri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre MHP Lideri Devlet Bahçeli ile sıcak bir sohbet yaptı. İkilinin konuşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti. Düşman çatlatan sıcak sohbet objektiflere yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti
19 Mayıs 2019 18:31		 YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak
19 Mayıs 2019 17:56
Din görevlileri mahallelerinde 'sahaya indi'
19 Mayıs 2019 17:51		 Öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi
19 Mayıs 2019 17:41
Gençler Anıtkabir'e akın etti
19 Mayıs 2019 17:36		 Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım
19 Mayıs 2019 17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
19 Mayıs 2019 17:11		 Liderlerden birlik pozu
19 Mayıs 2019 16:46
Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ile Kayseri'ye geldi
19 Mayıs 2019 16:41		 Bakan Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
19 Mayıs 2019 16:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
Bakan Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
Doktor, avukat eşini silahla öldürdü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyorlar 2
kısa entri yazamamak 3
teslim olmak 2
Piremseslik sendromu 3
yıllar sonra buraya bakmak 3
ice man 1
Proje 3
opera tarayıcı 1
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 1
kruvasan 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam