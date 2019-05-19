Erdoğan ve Bahçeli arasında sıcak sohbet
|19 Mayıs 2019 17:16
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'daki kutlamalar için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokoldeki sıcak sohbeti dikkat çekti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi partilerin genel başkanları ve bakanların bir kısmı Samsun'daki kutlamalara katıldı.
En son olarak protokole gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokolde kendisini bekleyen siyasilerin tek tek elini sıktı ve daha sonra kendisine ayrılan yere oturdu.
Siyasilerle birlikte gösterileri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre MHP Lideri Devlet Bahçeli ile sıcak bir sohbet yaptı. İkilinin konuşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti. Düşman çatlatan sıcak sohbet objektiflere yansıdı.
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