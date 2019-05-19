Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım
|19 Mayıs 2019 17:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere yönelik mesajında, "Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça; her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, sizin için doğmamış çocuklarımız için bu yoldayım." ifadelerini kullandı.
Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından gençlerle birlikte çekilen fotoğraf karesine yer verdi.
Bakan Selçuk, bu fotoğraf ile yaptığı paylaşımında, "Gençler... Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça, her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, sizin için doğmamış çocuklarımız için bu yoldayım..." değerlendirmesini yaptı.
Gerçekten milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, "Vatan" için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/khRyRDFyoBZiya Selçuk (@ziyaselcuk) 19 Mayıs 2019
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