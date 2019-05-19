1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CÜ'nün yabancı öğrenci sınavına 'rekor' başvuru

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: - "Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava 34 ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava 54 farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti"
 19 Mayıs 2019 17:26
Yazdır
CÜ'nün yabancı öğrenci sınavına 'rekor' başvuru

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) düzenlenen Yabancı Öğrenci Sınavı'na 5 bin 500 öğrenci katıldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, en fazla Suriyeli öğrencilerin başvurduğu sınava, İran, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Almanya, Bulgaristan, Filistin, Mısır, Hollanda, Kazakistan, Yemen, Rusya, ABD, Fransa, Yunanistan, Belçika, Çin, İsveç, İngiltere, Hindistan, İtalya, Kanada, Romanya, Tacikistan ve Ukrayna gibi 54 ülkeden rekor başvuru yapıldı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, sınav öncesi sınav salonlarını gezerek yurt dışı sınav merkezlerinde görev alan akademisyenlerle canlı bağlantıyla görüntülü konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, 2 yıldır yabancı öğrenci sınavı yaptıklarını anımsattı.

Geçen yıl 3 bin 200 civarında öğrencinin bu sınavlara müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Bunlardan 2 bin 700 kişi Sivas'ta sınava girdi. Bu sene daha planlı bir sınav gerçekleştiriyoruz. Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava 34 ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava 54 farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti." ifadelerini kullandı.

Sınavın aynı saatte İstanbul, Ankara ve Sivas'ta gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Ankara'daki sınav merkezlerinde bin 800'er öğrenci, Sivas'ta da bin 200'e yakın öğrenci sınava giriyor. Ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve İran'da şu anda aynı sınavı yapıyoruz. Yurt dışında yaptığımız sınavlarda kendi hocalarımızı görevlendirdik. Sınav soruları ÖSYM standartlarına göre hazırlandı. Sınava giren öğrencilerin dağılımına baktığımız zaman Suriye, İran, Irak gibi yakın ülkelerden olmakla birlikte ABD'den Fransa'ya Mısır'dan Kazakistan'a kadar 54 ülkeden öğrenci müracaat etmiş durumda. Bizler iki yıldır birçok ülkeye gidip üniversitemizin tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Bu sebeple üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrenci sayısında artış olduğunu görüyoruz. Farklı ülkelerdeki üniversitelerle yaptığımız protokoller ile yine katıldığımız eğitim fuarları sayesinde yabancı öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin mesajına öğrencilerden Gençlik Marşı ile cevap
19 Mayıs 2019 12:27		 Aynı gün birkaç okulda derse girilmesi mobbing midir?
19 Mayıs 2019 06:27
Ders sayısı azalıyor, seçmeli ders geliyor
18 Mayıs 2019 08:15		 MEB'den Arapça öğretmenlerine Türkiye ve Katar'da hizmet içi eğitim
17 Mayıs 2019 12:58
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
17 Mayıs 2019 10:05		 FETÖ okullarının 3'te 2'si eridi
17 Mayıs 2019 08:35
ÖSYM'den İSG adaylarına 'saat' uyarısı
16 Mayıs 2019 10:19		 AÖF sınav giriş belgelerini yayımladı
15 Mayıs 2019 15:28
'Ara tatil düzenlemesi çok önemli bir atılım'
15 Mayıs 2019 13:55		 Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
15 Mayıs 2019 10:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
Bakan Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
Doktor, avukat eşini silahla öldürdü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
opera tarayıcı 1
çaylakların başlık açamaması 1
Binali Yıldırım 2
yalantör 5
kırpmak 1
hafta sonu boyunca evden çıkmamak 2
kruvasan 2
yıllar sonra buraya bakmak 3
öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırılması 5
ev yapımı köfte 4
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam