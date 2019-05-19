Gençler Anıtkabir'e akın etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan saat 09.05'te yürüyüşe başlayan Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Törenden sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk.

Gençlik Haftası'nın başladığı bugün cennet vatanımızın her yanından koşup gelen gençlerimizle huzurunuzdayız.

1919'da Samsun'da tutuşturduğunuz İstiklal Meşalesi tam yüz yıldır parlamaya devam ediyor.

Bu memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesillerimiz Cumhuriyete, Demokrasiye ve Hukuk Devletimize sadakatle sahip çıkıyor.

Bize gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek bir inanç, aşk ve şevkle çalışıyoruz.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu güzel ülkemize ve vatanımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza ve bütün insanlığın mutluluğu için çalışacağımıza söz veriyoruz.

Sizi ve bu toprakları vatan kılmak için mücadele veren bütün ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sonrasında merdivenlerde bakanlık çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir'den ayrıldı.