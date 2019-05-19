Gençler Anıtkabir'e akın etti
|19 Mayıs 2019 17:36
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan saat 09.05'te yürüyüşe başlayan Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.
Törenden sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Büyük Atatürk.
Gençlik Haftası'nın başladığı bugün cennet vatanımızın her yanından koşup gelen gençlerimizle huzurunuzdayız.
1919'da Samsun'da tutuşturduğunuz İstiklal Meşalesi tam yüz yıldır parlamaya devam ediyor.
Bu memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesillerimiz Cumhuriyete, Demokrasiye ve Hukuk Devletimize sadakatle sahip çıkıyor.
Bize gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek bir inanç, aşk ve şevkle çalışıyoruz.
Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu güzel ülkemize ve vatanımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza ve bütün insanlığın mutluluğu için çalışacağımıza söz veriyoruz.
Sizi ve bu toprakları vatan kılmak için mücadele veren bütün ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.
Ruhunuz şad olsun."
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sonrasında merdivenlerde bakanlık çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir'den ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti
19 Mayıs 2019 18:31
|YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak
19 Mayıs 2019 17:56
|Din görevlileri mahallelerinde 'sahaya indi'
19 Mayıs 2019 17:51
|Öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi
19 Mayıs 2019 17:41
|Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım
19 Mayıs 2019 17:21
|Erdoğan ve Bahçeli arasında sıcak sohbet
19 Mayıs 2019 17:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
19 Mayıs 2019 17:11
|Liderlerden birlik pozu
19 Mayıs 2019 16:46
|Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ile Kayseri'ye geldi
19 Mayıs 2019 16:41
|Bakan Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
19 Mayıs 2019 16:31