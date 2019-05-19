Öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin oluşturduğu Atatürk silueti, Bandırma Vapuru ile Türkiye haritası koreografisi büyük alkış topladı.

Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundu bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu. Gençlik yürüyüşü kortejini Cumhuriyet Parkı'nda öğrenciler karşıladı. Çorlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen program, şarkılar ve marşlar eşliğinde başladı. Ardından öğrencilerin oluşturduğu muhteşem Atatürk silueti, Bandırma Vapuru ile Türkiye haritası koreografisi büyük alkış topladı. Koreografinin ardından Çorlu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri, Trakya ve Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterisini sergilediler. Gösteriler sonrasında spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Atletizmde bayanlarda birinci Elif Kökçü, ikinci Damlanur Kara, üçüncü Edibe Bilici oldu. Erkeklerde ise birinci Abdullah Yıldız, ikinci Recep Tekin, üçüncü ise Furkan İslem oldu. Masa Tenisinde kızlarda birinci Esila Keskin, ikinci Rabia Köroğlu, üçüncü ise Elif Mutlu oldu. Erkeklerde birinci Ege İzci, ikinci Mert Ballı, üçüncü ise Doğukan Birdal oldu. Mangalada birinci Nisa Atakan, ikinci İsa Kırlı, üçüncü ise Esila Keskin oldu. Voleybolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi birinci olurken, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencileri de ikinci oldu. Basketbol kategorisinde İMKB Fen Lisesi birinci olmaya hak kazanırken, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi de ikinci oldu. Futbolda Çorlu İmam Hatip Anadolu Lisesi birinci olurken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi öğrencileri ikinci oldu. Sporculara ödüllerini Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Feridun Demirel takdim etti. Ödül töreninin ardından dans ve müziğin birleştiği bir spor olan zumba etkinliği düzenlendi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.