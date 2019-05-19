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TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:- "AVM'lerin ramazan ayını bahane ederek kapanış saatlerini 23.00-24.00'lere çıkarması yanlış bir uygulamadır"
 19 Mayıs 2019 17:46
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TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin ramazan ayı nedeniyle kapanış saatlerini 23.00- 24.00'lere kadar çıkarmasının esnaf açısından haksız rekabet yarattığını belirterek, "Mübarek ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının bereketinden nasiplenmek isteyen esnafın AVM'lerin kapanış saatleri yüzünden zor duruma düştüğünü kaydetti.

Diğer zamanlarda haftanın yedi günü, 10.00-22.00 saatlerinde açık olan AVM'lerin ramazan ayında kapanış saatlerini esnettiğine işaret eden Palandöken, "AVM'lerin ramazan ayını bahane ederek kapanış saatlerini 23.00- 24.00'lere çıkarması yanlış bir uygulamadır. Bu tür uygulamalarla AVM'lerin esnafımız üzerindeki haksız rekabeti her geçen artıyor. Mübarek ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, AVM'lerin, kapanış saatlerini değiştirme hakkını nereden bulduklarını anlayamadıklarını belirtti.

Perakende Yasası'nda düzenleme yapılarak AVM'ler, büyük ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak sınırlandırılmasını öneren Palandöken, söz konusu işletmelerin Avrupa'da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanması gerektiğini de bildirdi.

Anadolu Ajansı
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