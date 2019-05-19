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Din görevlileri mahallelerinde 'sahaya indi'

Kırşehir'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri kapsamında din görevlileri, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, okullara kitap bağışı ve ramazan etkinlikleri gibi birçok konuda etkin rol almaya başladı-
 19 Mayıs 2019 17:51
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Din görevlileri mahallelerinde 'sahaya indi'

Kırşehir'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının çeşitli hizmetleri din görevlilerince mahalle sakinlerine ulaştırılıyor.

Kırşehir'de görev yapan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının sunduğu hizmetler kapsamında mahallelerinde ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, okullara kitap bağışı, ramazan etkinlikleri gibi çalışmalarda etkin rol üstleniyor.

Özellikle Türkiye Diyanet Vakfının yardım çeklerinin hak sahipleri, imamların çalışmalarıyla tespit ediliyor ve yine onlar tarafından mahallelerdeki fakir fukaraya dağıtılıyor.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının din görevlilerinin toplumun her kesimiyle irtibat halinde olmasına büyük önem verdiğini söyledi.

İmamların camilerdeki görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirten Yaman, ayrıca iki yıldır özellikle imamların mahallelerinde "sahaya inmesi" ve insanları iyi tanıması için farklı faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Yaman, özel ve resmi yurtlara 80'er kalem kitap setinin bizzat imamlar eliyle hediye edildiğini, onların öğrencilerle temas etmelerini önemsediklerini anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfının gönderdiği yardım çeklerini de yine imamlar aracılığıyla mahallelere dağıttıklarını söyleyen Yaman, geçen yıl yaklaşık 500 çek geldiğini, 500 kadar çeki de Kırşehir'deki hayırsever insanlardan temin ettiklerini söyledi.

Bu yıl da benzer rakamlarda bir dağıtımın hedeflendiğini belirten Yaman, "Genel Merkezimizin gönderdiği kadar da biz yerelde kendi imkanlarımızla yardım çekleri hazırlayarak imamlarımız eliyle fakir fukaraya dağıtıyoruz. Yardım çeklerinin dağıtılacağı fakir fukara insanlar mahallelerdeki imamlarımız vasıtasıyla tespit edilerek dağıtılıyor. Onlar bizzat ailelere giderek hem ilgileniyorlar hem de çeklerini teslim ediyorlar. İki uygulamada hedef imamlarımızın sahada olması." diye konuştu.

- "Hoca artık mahallesinin her ihtiyacına koşacak"

İmamların ve din görevlilerinin her zaman sahada ve mahallelerine hakim olmalarını arzu ettiklerini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Halkımızla din görevlilerimizi buluşturmak için yardım çeki, kitap bağışı gibi hususları imamlarımız eliyle yaparak önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Rutin olan mukabelelerimiz, hatimlerimiz benzeri cami, Kur'an kursu hizmetlerimiz devam ediyor. Rutin dışı faaliyetlerle amacımız din gönüllülerimizi milletimizle buluşturmak, milletimizin yardıma, merhamete muhtaç olanlarını İslam'ın kuşatıcı merhametiyle buluşturma arzumuz var. En büyük amacımız da 'hoca camide' algısını tamamen yıkmak. 'Hoca camide' diye bilinen bir algı vardı yıllardır. İşleye işleye insanların kafasına yerleştirmek istediler. Hoca artık mahallesinde ve bu mahallesinin her türlü ihtiyacına koşan bir durumda olacak inşallah. Mahalle hocası olacak, cami hocası değil."

Ahi Evran Mahallesi'ndeki Müftülük Cami imamı Hacı Osman Gür de vatandaşlarla, esnafla iç içe görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

İmamların artık "sahaya indiğini" aktaran Gür, "Camiye hapsolmuyoruz. Cemaatimizin içinde caddemizde, sokağımızda, esnafımızın yanında hep beraberiz. Bizleri bekleyenlerin yanlarına gitmemiz gerektiğini hissediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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