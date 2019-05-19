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YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak

YÖK Başkanı Saraç, doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik ilk kez uygulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında eğitim alan öğrencilerle yarın Erzurum'da bir araya gelecek
 19 Mayıs 2019 17:56
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YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik ilk kez uygulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı"ndan yararlanan öğrencilerle yarın Erzurum'da buluşacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, son olarak Antalya'da yapılan "YÖK 100/2000 Öğrenci Buluşmaları"nın üçüncüsü yarın Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek.

Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Atatürk, Artvin Çoruh, Erzurum Teknik, Fırat, Iğdır, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında eğitim gören yaklaşık 300 bursiyer öğrenci ve bu üniversitelerin rektörleri katılacak.

Toplantıda ayrıca Anadolu, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan Binali Yıldırım, Gümüşhane, Kafkas, Munzur ve Muş Alparslan üniversitelerinin rektörleri de yer alacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve YÖK Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç'ın açılış konuşmalarını yapacağı buluşma toplantısında, "YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Olmak" ve "Deneyimler ve Tavsiyeler" başlıklı bölümlerde öğrenciler ve ilgili akademisyenler projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatacak.

Daha sonra YÖK Başkanı Saraç, programa katılan rektörlerle bölge üniversitelerinin mevcut durumlarının ele alınacağı toplantıda bir araya gelecek.

Bölge Rektörleri Toplantısı'nın ardından Saraç başkanlığında, Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinin senato üyeleriyle genişletilmiş senato toplantısı yapılacak.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan ve "Yeni YÖK" tarafından 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan unsurunu desteklemek amacıyla oluşturulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı", 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik uygulanıyor.

Anadolu Ajansı
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