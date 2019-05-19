Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'taki iş kuleleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
|19 Mayıs 2019 18:06
|Yazdır
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'taki iş kuleleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenirken, İstanbul'daki iş kulelerine de dev Türk bayrakları asıldı.
Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü, büyük beğeni topladı.
Binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor
19 Mayıs 2019 18:21
|Zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu
19 Mayıs 2019 18:01
|Minik Besim'in kaz yavrularıyla yürek ısıtan dostluğu
19 Mayıs 2019 17:01
|İki öğretmenin 'Kedi karavanı' lüks siteyi ikiye böldü
19 Mayıs 2019 16:56
|Temizlik işçisinin iş aşkı
19 Mayıs 2019 16:51
|Şehidin son sözü 'Biz aramazsak kim arayacak' oldu
19 Mayıs 2019 16:09
|Fıstıktan reçel yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar
19 Mayıs 2019 15:55
|THY'ye ait yolcu uçağı Tahran'a zorunlu iniş yaptı
19 Mayıs 2019 15:51
|Şehit Kapaklıkaya'nın evinde yas var
19 Mayıs 2019 15:12
|19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar
19 Mayıs 2019 12:17