Adana'da robot yarışması yapılacak
Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adana'da ilk kez robot yarışması yapılacak.
|19 Mayıs 2019 18:26
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Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adana'da ilk kez robot yarışması yapılacak.
1. RobAdanus Robot Yarışması'nın 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi
Yarışmaya Adana il sınırları içerisinde bulunan tüm devlet ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitim merkezleri katılabilecek.
Başvuruların 15 Mayıs -10 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği yarışmanın Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen ve Labirent Çözen kategorilerinde yapılacağı açıklandı.
Ödül olarak her kategori için birinciye çeyrek altın, ikinciye 1 gram altın ve üçüncüye ise 0.5 gram altın verilecek.
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